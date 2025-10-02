مەملەكەت باسشىسى فورۋم اتاۋىن AI Bridge دەپ وزگەرتۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ كەلەسى جىلدان باستاپ فورۋمدى AI Bridge دەپ اتاعان ءجون ەكەنىن، ءبىراق فورۋمنىڭ ماقسات-مىندەتى وزگەرمەيتىنىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- قازىر الەم جۇرتشىلىعىنىڭ الدىندا جاساندى ينتەللەكتىنىڭ بولاشاعىنا قاتىستى ءتۇرلى تاڭداۋ تۇر. ونىڭ كەيبىرى شەكسىز مۇمكىندىكتەرگە جول اشادى. ال ەندى ءبىرى ۇلكەن سىن-قاتەرلەرگە دۋشار ەتۋى مۇمكىن. دەگەنمەن ءبىر نارسە انىق - كەلەشەگىمىزدىڭ قانداي بولارى ءبىزدىڭ بىرلەسىپ ارەكەت ەتە بىلۋىمىزگە بايلانىستى.
جاساندى ينتەللەكت - قازىرگى زاماننىڭ اقيقاتى. الداعى جىلدارى دا ادامزات دامۋىنىڭ نەگىزگى باعدارى جاساندى ينتەللەكتىگە تىكەلەي بايلانىستى بولاتىنى انىق. سوندىقتان كەلەسى جىلدان باستاپ فورۋمدى AI Bridge دەپ اتاعان ءجون دەپ سانايمىن. ءبىراق فورۋمنىڭ ماقسات- مىندەتى وزگەرمەيدى. وسى بىرەگەي الاڭ تەحنولوگيا سالاسىنداعى الپاۋىتتار مەن ءتۇرلى ستارتاپتار، بيزنەس پەن عىلىم، مەملەكەت پەن ازاماتتار اراسىنداعى دانەكەر بولىپ قالا بەرەدى.
فورۋمنىڭ جاڭا باعدارى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىققا تىڭ سەرپىن بەرىپ، جاساندى ينتەللەكتىنى حالقىمىزدىڭ يگىلىگى جولىندا ءتيىمدى پايدالانۋعا سەپتىگىن تيگىزەدى، - دەدى ول.
قاسىم-جومارت توقايەۆ جاساندى ينتەللەكتىنىڭ وراسان زور الەۋەتىن ادىلەتتى، قاۋىپسىز جانە قۋاتتى قازاقستاندى قۇرۋ ءۇشىن قولدانۋعا بولاتىنىن ايتتى.
- ءبىراق جايباراقات وتىرۋعا بولمايدى، الدىمىزدا اۋقىمدى جۇمىس بار. جاساندى ينتەللەكتىنىڭ وراسان زور الەۋەتىن ادىلەتتى، قاۋىپسىز جانە قۋاتتى قازاقستاندى قۇرۋ ءۇشىن قولدانۋعا بولادى.
الايدا ءبىز شىندىققا تۋرا قاراۋىمىز كەرەك: جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلاندىرۋ ماسەلەنىڭ ءبارىن ءبىر ساتتە شەشىپ تاستامايدى. جاپپاي تسيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكتىنى ءتيىمدى پايدالانۋ ءۇشىن وتە ماڭىزدى ءۇش مىندەتتى قاتار ورىنداۋ كەرەك.
اتاپ ايتقاندا، وسى سالاعا رەسۋرس تارتۋ، جاڭا ءبىلىمدى مەڭگەرۋ جانە ادەپ (ەتيكا) نورمالارىن ساقتاۋ. ءبىر سوزبەن، ءادىل ءارى ءتيىمدى شەشىم قابىلداي وتىرىپ، جىلدام جانە اشىق ارەكەت ەتۋ كەرەك، - دەدى ول.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانۋ ءۇشىن ءتيىستى زاڭنامالىق نەگىز قالىپتاستىرۋ - اسا وزەكتى مىندەت ەكەنىن ايتقان ەدى.