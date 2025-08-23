ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:09, 23 - تامىز 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى فرانسيا پرەزيدەنتىمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى

    استانا. KAZINFORM - فرانسۋز تاراپىنىڭ باستاماسىمەن قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم- جومارت توقايەۆ فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانيۋەل ماكرونمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Kassym-Jomart Tokayev and Emmanuel Macron
    Photo credit: Akorda

    مەملەكەتتەر باسشىلارى ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستىڭ قارقىندى ءوربىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتىپ، ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋ ءۇشىن بىرلەسە جۇمىس ىستەۋگە ۋاعدالاستى. سونداي-اق پرەزيدەنتتەر بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ 80 جىلدىعى قارساڭىندا حالىقارالىق كۇن ءتارتىبى جونىندە پىكىر الماستى.

    ايتا كەتەلىك قازاقستانعا يوردانيا كورولى II ابداللا بەن ءال-حۋسەين رەسمي ساپارمەن كەلەدى.

