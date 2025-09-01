مەملەكەت باسشىسى «ش ى ۇ پليۋس» سامميتىنە قاتىستى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ «كوپجاقتى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ، وڭىرلىك قاۋىپسىزدىك پەن ورنىقتى دامۋدى قامتاماسىز ەتۋ» تاقىرىبىنا ارنالعان «ش ى ۇ پليۋس» سامميتىندە ءسوز سويلەدى.
پرەزيدەنت قىتايدىڭ ءتوراعالىعى اياسىندا ش ى ۇ حالىقارالىق قوعامداستىقتاعى ءوز پوزيتسياسىن ايتارلىقتاي كۇشەيتكەنىنە نازار اۋداردى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، بىلتىر استانادان باستاۋ العان «ش ى ۇ پليۋس» فورماتى ۇيىمنىڭ كۇن تارتىبىمەن ۇيلەسىم تاپتى. كوپتەگەن مەملەكەتتىڭ قىزىعۋشىلىعى ارتقان ۇيىم قازىرگى زاماننىڭ وزەكتى پروبلەمالارى جونىندەگى ناتيجەلى پىكىر الماسۋ الاڭىنا اينالا باستادى.
- الەمدەگى ۇرەيلى ۇردىستەردى ەسكەرسەك، مۇنىڭ ماڭىزى وتە زور. ول قاۋىپ- قاتەرلەر بارشاڭىزعا ءمالىم. بۇل ماسەلەنى قايتا ايتۋدىڭ ءمانى جوق. ايتسە دە ءبىر جايتتى اتاپ وتكىم كەلەدى. اتالعان جاعدايدىڭ سەبەبى مەن سالدارى ۇقساس. ياعني ءوزارا سەنىم مەن الەمدىك ءتارتىپتىڭ كەلەشەگىنە جاۋاپكەرشىلىكتىڭ جوقتىعى، كوپجاقتى ديپلوماتيا مەن حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ الەۋەتىن جەتە باعالاماۋ وسىنداي احۋال قالىپتاستىردى. ءبىر نارسە انىق، ەشقانداي ەل قازىرگى سىن-قاتەرلەردى جالعىز ءوزى ەڭسەرە المايدى. مەنىڭ پايىمداۋىمشا، مۇنداي قيىن كەزەڭدە شانحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ كۇن ءتارتىبى جاسامپاز ءارى وڭ سيپاتتا بولۋعا ءتيىس. ۇيىم قاقتىعىس جاعدايلارىن شەشۋگە، الەمدى قورعاپ، مەملەكەتتەردىڭ ورنىقتى دامۋىنا جول اشاتىن جاھاندىق ديالوگتى كۇشەيتۋگە باعىتتالعان ستراتەگيالىق شەشىمدەر ازىرلەۋى كەرەك، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ پىكىرىنشە، بىرلەسكەن كۇش-جىگەر جۇمىلدىرۋ ارقىلى قارۋلى قاقتىعىستاردىڭ ۋشىعۋىنا جول بەرمەۋ قاجەت.
- جاقىندا ءبىز قوس تاريحي داتانى - ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستىڭ اياقتالعانىنا جانە بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ قۇرىلعانىنا 80 جىل تولۋىن اتاپ وتەمىز. قىتاي كوممۋنيستىك پارتياسىنىڭ جەتەكشىلىگىمەن ۇلى قىتاي حالقىنىڭ جاپون باسقىنشىلىعىنا قارسى سوعىستا جەتكەن جەڭىسىنە قازاقستاندا شىنايى قۇرمەتپەن قارايدى. كۆانتۋن ارمياسىن تالقانداۋ ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستىڭ نۇكتەسىن قويدى دەۋگە بولادى. وعان يالتا كونفەرەنتسياسىنىڭ شەشىمىنە سايكەس كەڭەس وداعىنىڭ اسكەرى دە قاتىستى. قان مايداندا ميلليونداعان ادام قۇربان بولدى. سوندىقتان اتالعان مەرەيتوي جەڭىستىڭ يدەولوگيالىق، ساياسي اسپەكتىلەرىنە الەمدىك قوعامداستىقتىڭ، اسىرەسە، جاستاردىڭ نازارىن اۋدارۋعا ورايلى ءسات، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.