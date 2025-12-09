مەملەكەت باسشىسى ءبىرقاتار ەلشىنى تاعايىندادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ نيدەرلاند كورولدىگىندەگى، چەح رەسپۋبليكاسىنداعى، ليۋكسەمبۋرگ ۇلى گەرتسوگتىگىندەگى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىلەر بەكىتىلدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىقتارىمەن:
قايرات قۇدايبەرگەن ۇلى ءابدىراحمانوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ چەح رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى بولىپ تاعايىندالدى، ول قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ نيدەرلاند كورولدىگىندەگى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى، حيميالىق قارۋعا تىيىم سالۋ جونىندەگى ۇيىم جانىنداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇراقتى وكىلى قىزمەتىن قوسا اتقارۋشى لاۋازىمدارىنان بوساتىلدى؛
اقان اقاس ۇلى راحمەتۋللين قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ نيدەرلاند كورولدىگىندەگى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى، حيميالىق قارۋعا تىيىم سالۋ جونىندەگى ۇيىم جانىنداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇراقتى وكىلى قىزمەتىن قوسا اتقارۋشى بولىپ تاعايىندالدى؛
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ بەلگيا كورولدىگىندەگى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى، ەۋروپا وداعىنىڭ جانىنداعى جانە سولتۇستىك اتلانت شارتى ۇيىمىنداعى (ناتو) قازاقستان رەسپۋبليكاسى وكىلدىگىنىڭ باسشىسى رومان يۋريەۆيچ ۆاسيلەنكو قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ليۋكسەمبۋرگ ۇلى گەرتسوگتىگىندەگى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى قىزمەتىن قوسا اتقارۋشى بولىپ تاعايىندالدى.
سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن باقىت امانگەلدى ۇلى دۇيسەنبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ چەح رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى لاۋازىمىنان بوساتىلدى.
