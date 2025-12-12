ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:50, 12 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى بەيتاراپتىق مونۋمەنتىنە گۇل شوعىن قويدى

    اشحاباد. KAZINFORM - بۇل كەشەن تۇرىكمەنستاننىڭ بەيبىتشىلىك پەن جاسامپازدىق ۇستانىمىنا بەيىل ەكەنىن كورسەتەدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Мемлекет басшысы Бейтараптық монументіне гүл шоғын қойды
    فوتو: اقوردا

    - حالىقارالىق بەيبىتشىلىك جانە سەنىم جىلىنا ارنالعان فورۋم اياسىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ باسقا دا مەملەكەتتەر باسشىلارىمەن بىرگە بەيتاراپتىق مونۋمەنتىنە گۇل شوعىن قويۋ راسىمىنە قاتىستى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    Мемлекет басшысы Бейтараптық монументіне гүл шоғын қойды
    فوتو: اقوردا
    Мемлекет басшысы Бейтараптық монументіне гүл шоғын қойды
    فوتو: اقوردا
    Мемлекет басшысы Бейтараптық монументіне гүл шоғын қойды
    فوتو: اقوردا
    Мемлекет басшысы Бейтараптық монументіне гүл шоғын қойды
    فوتو: اقوردا

    ەسكە سالساق، پرەزيدەنت تۇرىكمەنستاننىڭ استاناسى اشحاباد قالاسىنا بارعانى بەلگىلى بولدى.

    مەملەكەت باسشىسى تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى.

     

    تەگ:
    سىرتقى ساياسات مەملەكەت باسشىسى ىقپالداستىق قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار