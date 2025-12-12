10:50, 12 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى بەيتاراپتىق مونۋمەنتىنە گۇل شوعىن قويدى
اشحاباد. KAZINFORM - بۇل كەشەن تۇرىكمەنستاننىڭ بەيبىتشىلىك پەن جاسامپازدىق ۇستانىمىنا بەيىل ەكەنىن كورسەتەدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- حالىقارالىق بەيبىتشىلىك جانە سەنىم جىلىنا ارنالعان فورۋم اياسىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ باسقا دا مەملەكەتتەر باسشىلارىمەن بىرگە بەيتاراپتىق مونۋمەنتىنە گۇل شوعىن قويۋ راسىمىنە قاتىستى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالساق، پرەزيدەنت تۇرىكمەنستاننىڭ استاناسى اشحاباد قالاسىنا بارعانى بەلگىلى بولدى.
مەملەكەت باسشىسى تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى.