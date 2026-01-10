مەملەكەت باسشىسى بينيامين نەتانياحۋمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى
استانا. KAZINFORM - يزرايل تاراپىنىڭ باستاماسىمەن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەمەر-مينيستر بينيامين نەتانياحۋمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا قازاقستان مەن يزرايل اراسىنداعى كوپجىلدىق جانە سان قىرلى ىنتىماقتاستىق قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانى اتاپ ءوتىلدى.
تاراپتار ەكىجاقتى جانە كوپجاقتى كۇن تارتىبىندەگى ماسەلەلەر بويىنشا ىقپالداستىقتى ودان ءارى ارتتىرۋعا نيەتتى ەكەنىن راستادى.
بۇدان بولەك، بينيامين نەتانياحۋ قازاقستاننىڭ يبراھيم كەلىسىمدەرىنە قوسىلۋى تۋرالى شەشىمى ءۇشىن قاسىم-جومارت توقايەۆقا ايرىقشا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بۇل قادامدى بەيبىتشىلىك، تۇراقتىلىق پەن حالىقارالىق ديالوگتى نىعايتۋ ىسىندەگى باتىل ءارى كورەگەن شەشىم رەتىندە باعالادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن بينيامين نەتانياحۋ بايلانىستاردى جانداندىرۋعا، سونىڭ ىشىندە جوعارى دەڭگەيدەگى ساپارلار ۇيىمداستىرۋعا ۋاعدالاستى.
