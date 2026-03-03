ق ز
    مەملەكەت باسشىسى بولگاريا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ يليانا يوتوۆانى بولگاريا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق مەرەكەسى - ازات ەتۋ كۇنىمەن قۇتتىقتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    فوتو: اقوردا

    پرەزيدەنت بولگاريانى قازاقستاننىڭ ەۋروپا وداعىنداعى ماڭىزدى ءارى سەنىمدى سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە اتاپ، ەكى ەل اراسىنداعى ساياسي ديالوگتىڭ، ەكونوميكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتىڭ اياسى كەڭەيىپ كەلە جاتقانىنا توقتالدى.

    سونىمەن قاتار بىرلەسكەن كۇش-جىگەر ارقىلى قازاق-بولگار ىقپالداستىعى دايەكتى تۇردە دامي بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.

    - قاسىم-جومارت توقايەۆ يليانا يوتوۆانىڭ جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتى مەن يگى باستامالارىنا ساتتىلىك، ال بولگاريا حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    بۇدان بۇرىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن ۇلان ابديلكايل ۇلى بەكىش قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالعانى بەلگىلى بولدى.

     

