مەملەكەت باسشىسى بولگاريا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ يليانا يوتوۆانى بولگاريا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق مەرەكەسى - ازات ەتۋ كۇنىمەن قۇتتىقتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنت بولگاريانى قازاقستاننىڭ ەۋروپا وداعىنداعى ماڭىزدى ءارى سەنىمدى سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە اتاپ، ەكى ەل اراسىنداعى ساياسي ديالوگتىڭ، ەكونوميكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتىڭ اياسى كەڭەيىپ كەلە جاتقانىنا توقتالدى.
سونىمەن قاتار بىرلەسكەن كۇش-جىگەر ارقىلى قازاق-بولگار ىقپالداستىعى دايەكتى تۇردە دامي بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
- قاسىم-جومارت توقايەۆ يليانا يوتوۆانىڭ جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتى مەن يگى باستامالارىنا ساتتىلىك، ال بولگاريا حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇدان بۇرىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن ۇلان ابديلكايل ۇلى بەكىش قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالعانى بەلگىلى بولدى.