مەملەكەت باسشىسى بەلگيامەن ۇزاق مەرزىمدى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا باسا ءمان بەرەتىنىن ايتتى
نيۋ- يورك. KAZINFORM - ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80- سەسسياسى اياسىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ بەلگيا كورولدىگىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى بارت دە ۆيەۆەرمەن كەزدەسۋ وتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان ەۋروپا وداعىنداعى ماڭىزدى سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى سانالاتىن بەلگيامەن ۇزاق مەرزىمدى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا باسا ءمان بەرەتىنىن ايتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ بەلگيا قازاقستاننىڭ ەڭ ءىرى ون ينۆەستورىنىڭ قاتارىنا كىرەتىنىنە نازار اۋداردى. بىلتىر ەكىجاقتى تاۋار اينالىمى جارتى ميلليارد دوللارعا جۋىقتادى.
- اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى ارتتىرۋعا زور الەۋەت بار ەكەنى اتاپ ءوتىلدى. اسىرەسە، اسا ماڭىزدى مينەرالداردى يگەرۋ، مۇناي حيمياسى، اۋىل شارۋاشىلىعى، ونەركاسىپ، كولىك-لوگيستيكا، جاساندى ينتەللەكت، قارجى، تۋريزم جانە ءبىلىم بەرۋ سالالارىنداعى سەرىكتەستىككە مۇمكىندىك مول، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بارت دە ۆيەۆەر ەكىجاقتى كۇن ءتارتىبىن تالقىلاۋعا ۋاقىت تاپقانى ءۇشىن قازاقستان پرەزيدەنتىنە العىس ايتىپ، كورول فيليپپتىڭ ىزگى تىلەگىن جەتكىزدى.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى فينليانديا پرەزيدەنتىمەن ەكىجاقتى جانە حالىقارالىق ماسەلەلەردى تالقىلادى.