مەملەكەت باسشىسى ارمەنيا پرەمەر-مينيسترىمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيانمەن كەلىسسوز جۇرگىزگەنى حابارلاندى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمدەدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پاشينياننىڭ قازاقستانعا العاشقى ساپارى ەكى ەلدىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك دەڭگەيىندەگى قارىم-قاتىناسىنىڭ دامۋىنا ۇلكەن سەرپىن بەرەتىنىن ايتتى.
- اسا قۇرمەتتى نيكول ۆوۆايەۆيچ، قازاقستانعا قوش كەلدىڭىز! ءسىزدىڭ ساپارىڭىز وتە ماڭىزدى. ەكى ەلدىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك دەڭگەيىندەگى قارىم- قاتىناسىنىڭ دامۋىنا ۇلكەن سەرپىن بەرەدى دەپ سەنەمىز. بۇل - قازاقستانعا العاشقى ساپارىڭىز. شىن مانىندە، قازاق حالقى ارمەنيا جۇرتىنا، تاريحىنا، سالت-داستۇرىنە، مادەنيەتىنە زور قۇرمەتپەن قارايدى. ساپار بارىسىندا ءبىرقاتار ماڭىزدى كەلىسىمگە قول قويىلادى، - دەدى توقايەۆ.
ءوز كەزەگىندە نيكول پاشينيان قوس مەملەكەت اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا كەزەڭى توقايەۆ بىلتىر ارمەنياعا جاساعان رەسمي ساپارىنان باستاۋ العانىن اتاپ ءوتتى.
- اسا قۇرمەتتى پرەزيدەنت مىرزا، مەنى قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن شاقىرىپ، استانادا قوناقجايلىق تانىتقانىڭىز ءۇشىن العىس ايتامىن. بۇل ساپار ءبىزدىڭ ەكىجاقتى قارىم-قاتىناسىمىزعا تىڭ سەرپىن بەرەدى. قوس مەملەكەت اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا كەزەڭى ءسىزدىڭ بىلتىر ارمەنياعا جاساعان رەسمي ساپارىڭىزدان باستاۋ الدى. سونىڭ ناتيجەسىندە ماڭىزدى كەلىسىمدەرگە قول قويىلدى. ونىڭ كەيبىرى جۇزەگە اسىرىلدى، قالعان بولىگى ورىندالۋ ۇستىندە. قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلۋ - مەن ءۇشىن زور مارتەبە! - دەدى پاشينيان.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترىن اقوردادا قارسى الدى.