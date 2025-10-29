14:35, 29 - قازان 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى الەكساندار لۋكاشەنكومەن سويلەستى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ بەلارۋس رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتىمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەتتەر باسشىلارى قازاق- بەلارۋس قارىم-قاتىناسىنىڭ قازىرگى جاي-كۇيى مەن دامۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلادى. سونداي-اق ساياسي ديالوگ جوعارى دەڭگەيدە جانە ساۋدا- ەكونوميكالىق، گۋمانيتارلىق سالالارداعى ىنتىماقتاستىق دايەكتى تۇردە دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
تاراپتار حالىقارالىق كۇن ءتارتىبىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى جونىندە پىكىر الماستى.
قازاقستان پرەزيدەنتى مينسكىدە ءوتىپ جاتقان ەۋرازيالىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى كونفەرەنسيانىڭ ماڭىزىنا توقتالدى.
مەملەكەتتەر باسشىلارى الداعى بىرلەسكەن ءىس-شارالار اياسىنداعى تىعىز ىقپالداستىقتى جالعاستىرۋعا ۋاعدالاستى.