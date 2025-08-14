مەملەكەت باسشىسى پاكىستان پرەمەر- ءمينيسترى شاحباز ءشاريفتى قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ پاكىستان يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنىنە وراي پرەمەر- مينيستر شاحباز شاريفكە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋدا ەلەۋلى تابىسقا جەتكەن ءسىزدىڭ ەلىڭىز ازيادا جانە الەمدىك ارەنادا لايىقتى ورىنعا يە. پاكىستان گۇلدەنگەن ءارى ورنىقتى قوعام قۇرۋ جولىندا الداعى ۋاقىتتا دا جاڭا بەلەستەردى باعىندىراتىنىنا سەنىمدىمىن، - دەپ جازىلعان جەدەلحاتتا.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستاننىڭ پاكىستاندى ايماقتاعى نەگىزگى سەرىكتەستەردىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىراتىنىن اتاپ ءوتىپ، قوس حالىقتىڭ يگىلىگى ءۇشىن سان قىرلى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.
