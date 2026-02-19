ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    06:12, 19 - اقپان 2026 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى ۆاشينگتونعا جۇمىس ساپارىمەن باردى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆاشينگتونعا جۇمىس ساپارىمەن باردى، دەپ حابارلايدى اقوردا.

    Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Вашингтон
    Фото: Акорда

    ساپار اياسىندا مەملەكەت باسشىسى بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ العاشقى وتىرىسىنا قاتىسىپ، ءبىرقاتار ەلدىڭ كوشباسشىلارىمەن، سونداي-اق ا ق ش- تىڭ رەسمي تۇلعالارىمەن كەزدەسۋ وتكىزەدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن 18-19- اقپان كۇندەرى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ شاقىرۋىمەن بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ العاشقى وتىرىسىنا قاتىسۋ ءۇشىن ۆاشينگتونعا جۇمىس ساپارىمەن باراتىنى حابارلانعان.

    سامميت بارىسىندا گازا سەكتورىنداعى احۋالدى تۇراقتاندىرۋ ماسەلەسىنە باسا ءمان بەرىلەدى. اتاپ ايتقاندا، بەيبىتشىلىك ورناتۋ، قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ جانە گۋمانيتارلىق كومەك جەتكىزۋ بويىنشا ناقتى شارالار ازىرلەۋگە دەن قويىلادى.

    سونىمەن قاتار ساپار اياسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ امەريكالىق ءىرى كومپانيالاردىڭ جەتەكشىلەرىمەن ءبىرقاتار كەزدەسۋ وتكىزەدى.

    ايتا كەتەيىك، وتكەن جىلدىڭ سوڭىندا ترامپ توقايەۆ پەن قازاقستاندى بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە شاقىردى.

    سىرتقى ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
