مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بالالارعا تولەنەتىن جاردەماقى مولشەرى ارتتى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بالالارعا تولەنەتىن جاردەماقى مولشەرى ارتتى. بۇل تۋرالى حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ سالاسىنداعى رەتتەۋ جانە باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ استانا قالاسى بويىنشا دەپارتامەنت باسشىسى اسقار ايماعانبەتوۆ حابارلادى.
- مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بالانى باعىپ وتىرعان اتا-اناعا تولەنەتىن جاردەماقى 81871 تەڭگە بولدى. ال بالالارعا تولەم مولشەرى جاسىنا جانە مۇگەدەكتىك توبىنا بايلانىستى تاعايىندالدى: 7 جاسقا دەيىنگى بالالارعا - 81871 تەڭگە، 7-18 جاس ارالىعىنداعى 1-توپتاعى بالالارعا - 111873 تەڭگە، Ⅱ توپقا - 93058 تەڭگە، Ⅲ توپقا - 81871 تەڭگە، - دەدى اسقار ايماعانبەتوۆ استانا قالاسىنىڭ كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە.
ول اتا-انالارعا قوسىمشا تولەم دە بەرىلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
مىسالى، 7 جاسقا دەيىنگى بالاسى بار وتباسى اي سايىن جالپى 163742 تەڭگە الدى، ونىڭ ىشىندە بالانىڭ وزىنە جانە ونى باعىپ وتىرعان اتا-اناعا تولەم كىرەدى. 1-توپتاعى 7-18 جاس ارالىعىنداعى بالاسى بار وتباسىنىڭ تولەمى 193742 تەڭگەگە جەتتى، ال Ⅱ توپتاعى بالالار ءۇشىن اي سايىنعى تولەم 174929 تەڭگەنى قۇرادى.
- بۇل وزگەرىستەر مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بالالاردى تاربيەلەپ وتىرعان وتباسىلاردىڭ الەۋمەتتىك جاعدايىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان، - دەدى دەپارتامەنت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ادامداردىڭ الەۋمەتتىك قىزمەتتەر پورتالى ارقىلى 111 مىڭنان استام قىزمەت العانىن جازعان ەدىك.