مەلدوني جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ اعزاسىنا قالاي تۇسكەن؟ مەنەدجەر جاۋاپ بەردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق كاسىپقوي بوكسشى، الەم چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ مەنەدجەرى ەگيس كليماس سپورتشىنىڭ اعزاسىنا مەلدونيدىڭ قالاي تۇسكەنىن ايتتى.
امەريكالىق جۋرناليست ستيۆ كيم قازاقستاندىق بوكسشىنىڭ وكىلىمەن تىلدەسكەنىن العا تارتتى. مەنەدجەردىڭ ايتۋىنشا، قۇرامىندا تىيىم سالىنعان پرەپارات بار ءدارى بىلتىر مامىر ايىندا مەديتسينالىق ماقساتتا قولدانىلعان.
كليماستىڭ مالىمەتىنشە، جانىبەك ءالىمحان ۇلى 7-مامىر كۇنى باس اۋرۋى، جۇرەك اينۋ، قۇسۋ، باس اينالۋ جانە وزگە دە بەلگىلەرگە بايلانىستى «ادام» كلينيكاسىنا جۇگىنگەن. بۇل جاعداي 25-ساۋىردە استانادا وتكەن اناۋەل نگاميسسەنگەگە قارسى جەكپە-جەكتەن كەيىن بولعان. دارىگەرلەر سپورتشىعا قۇرامىندا مەلدوني بار «ريپرونات» پرەپاراتىن تاعايىنداعان. رەسمي ەسەپكە سايكەس، پرەپارات «اۋرۋدىڭ وتكىر سيپاتىنا بايلانىستى كوكتامىر ارقىلى ەنگىزىلگەن».
ەگيس كليماستىڭ سوزىنشە، مەلدوني اعزادا ۇزاق ۋاقىت ساقتالۋى مۇمكىن.
«ءبىزدىڭ بىلۋىمىزشە، مەلدوني ادام اعزاسىندا توعىز ايعا دەيىن ساقتالادى. ەم قابىلداعان كەزدە جانىبەكتىڭ جەكپە-جەكتەرى جوسپاردا بولعان جوق جانە ول دۇنيەجۇزىلىك دوپينگكە قارسى اگەنتتىكتىڭ (WADA) تەكسەرىسىنەن وتپەگەن. دارىگەرلەر قازاقستاندا رەتسەپتسىز بەرىلەتىن، زاڭدى ءدارى-دارمەكتەردى قولدانعان»، - دەگەن مەنەدجەر.
الايدا جەلتوقسان ايىندا الىنعان دوپينگ-سىناما ناتيجەسىندە سپورتشىنىڭ اعزاسىنان تىيىم سالىنعان زات انىقتالدى. ءىستى قاراعاننان كەيىن دۇنيەجۇزىلىك بوكس ۇيىمى (WBO) جانىبەك ءالىمحان ۇلىن 2026-جىلدىڭ 2-جەلتوقسانىنا دەيىن جارىستاردان شەتتەتۋ تۋرالى شەشىم شىعاردى، ءبىراق ول چەمپيوندىق بەلبەۋىن ساقتاپ قالدى.