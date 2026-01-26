مەلانيا ترامپتىڭ ءومىرى: ا ق ش-تىڭ ءبىرىنشى حانىمى تۋرالى فيلم جارىققا شىعادى
استانا. KAZINFORM - اق ۇيدە جاڭا «مەلانيا» دەرەكتى فيلمىنىڭ جابىق كورسەتىلىمى ءوتتى، دەپ حابارلايدى Reuters.
ءبىرىنشى حانىم كەڭەسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، فيلم پرەزيدەنت دونالد ترامپتىڭ ەكىنشى يناۋگۋراتسياسىنا دەيىنگى ءومىرىنىڭ 20 كۇنىنە ارنالعان. كارتينانىڭ الەمدىك پرەمەراسى 30-قاڭتاردا وتەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر. مەلانيا ترامپتىڭ سىرتقى كەڭەسشىسى جانە اگەنتى مارك بەكماننىڭ ايتۋىنشا، جابىق كورسەتىلىمدە فيلمدى پرەزيدەنتتىڭ وتباسى مۇشەلەرى مەن جاقىن دوستارى تاماشالادى.
دەرەكتى فيلمنەن دونالد ترامپتىڭ ەكىنشى رەت پرەزيدەنت بولىپ سايلانعان ۋاقىتىندا جابىق ءومىر سالتىن ۇستانعان ءبىرىنشى حانىمنىڭ قىر-سىرلارىن كورۋگە بولادى.
فيلمنىڭ ترەيلەرى 2025 -جىلدىڭ قاڭتارىنداعى يناۋگۋراتسيامەن باستالادى. ا ق ش كاپيتوليىندەگى سالتاناتتى شاراعا مەلانيا ترامپ كوكشىل كەڭ جيەكتى قالپاق كيىپ شىقتى. فيلم سونىمەن قاتار ونىڭ پرەزيدەنتتىڭ بەيرەسمي كەڭەسشىسى رەتىندەگى ءرولىن، سونىڭ ىشىندە يناۋگۋراتسيادا «بىتىمگەر جانە بىرىكتىرۋشى» بەينەسىنە باسا نازار اۋدارۋدى ۇسىناتىن ەپيزودتى كورسەتەدى.
جوبانىڭ پروديۋسەرى مارك بەكمان Amazon-عا تيەسىلى MGM Studios-پەن 40 ميلليون دوللارلىق كەلىسىمدى قاداعالادى. بيىل جىل سوڭىنا دەيىن مەلانيا ترامپتىڭ نەگىزگى باستاماسىنىڭ ءبىرى پاتروناتتىق تاربيەدەگى بالالاردى قولداۋعا باعىتتالعان دەرەكتى فيلمدەر سەريالى شىعادى دەپ جوسپارلانعان.
بەكماننىڭ ايتۋىنشا، فيلم ساياسي ەمەس - ونىڭ شىعارماشىلىق باعىتىن ءبىرىنشى حانىم ءوزى باقىلاعان. تاسپادا ونىڭ ستيلى، ديپلوماتيالىق ارەكەتتەرى جانە قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى مەن پرەزيدەنتتىڭ ازىلدەن الىس ەمەستىگىن كورسەتەتىن ەپيزودتار بار.
دەرەككوزدىڭ حابارلاۋىنشا، شاراعا مايك تايسون مەن يوردانيا پاتشايىمى رانيانى قوسقاندا 70 كە جۋىق قوناق شاقىرىلدى. ولاردىڭ قاتارىندا Amazon باس ديرەكتورى ەندي دجاسسي، Amazon MGM Studios باس ديرەكتورى مايك حوپكينس، ديرەكتور برەتت راتنەر جانە General Electric باس ديرەكتورى لارري كالپ بولدى.
فيلم پروكاتقا شىقپاس بۇرىن، پرەزيدەنتتىك جۇپتىڭ ديرەكتورلار كەڭەسى بولىپ وزگەرتىلگەن دجون كەننەدي اتىنداعى ورىنداۋشىلىق ونەر ورتالىعىنداعى رەسمي پرەمەراعا قاتىساتىنى جوسپارلانعان. سونىمەن قاتار، مەلانيا ترامپ فيلمدى ناسيحاتتاۋ اياسىندا نيۋ-يورك قور بيرجاسىندا ساۋدا-ساتتىقتىڭ اشىلۋ سالتاناتىنا قاتىسادى.
