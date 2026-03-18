مەكتەپتەردىڭ وقۋ باعدارلاماسىنا شاحمات ەنگىزىلەدى
استانا. KAZINFORM - موڭعوليا ۇكىمەتى شاحماتتى كاسىبي سپورت دەڭگەيىندە دامىتۋمەن قاتار، ونى بۇقارالىق سپورت تۇرىنە اينالدىرۋعا ەرەكشە كوڭىل ءبولىپ، مەكتەپتەردىڭ وقۋ باعدارلاماسىنا ەنگىزۋ باعىتىندا جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى مونسامە.
ۇلان-باتىردا 2026 -جىلعى بالالار اراسىنداعى ۇلتتىق شاحمات چەمپيوناتى باستالدى. چەمپيوناتقا 21 ايماق پەن استانادان مىڭعا جۋىق جاس شاحماتشى قاتىسىپ جاتىر. ولاردىڭ قاتارىندا 50 دەن استام حالىقارالىق شەبەر، فيدە شەبەرى جانە سپورت شەبەرلىگىنە كانديدات بار.
موڭعوليانىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ءارى موڭعوليا شاحمات فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى گومبوجاۆىن زاندانشاتار قاتىسۋشىلارعا جولداۋ ارنادى. وندا حالىقارالىق شاحمات فەدەراتسياسى 2026 -جىلعا «شاحماتتى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە ەنگىزۋ» باعدارلاماسىن نەگىزگى ماقسات رەتىندە بەلگىلەگەنى ايتىلعان.
جولداۋدا سونداي-اق مەملەكەت شاحماتتى دامىتۋ مەن ناسيحاتتاۋدى جۇيەلى تۇردە قولدايتىنى اتاپ ءوتىلدى. اتاپ ايتقاندا، ۇزدىك سپورتشىلاردى ماراپاتتاۋ، ۇلتتىق جانە حالىقارالىق جارىستارعا قاتىسۋعا مۇمكىندىك بەرۋ، سونداي-اق ەلدە بەدەلدى حالىقارالىق تۋرنيرلەر وتكىزۋ جوسپارلانعان.
- شاحماتپەن اينالىسىپ، قابىلەتتەرىن دامىتىپ، ازيا مەن الەمنىڭ ۇزدىك شاحماتشىلارىمەن باسەكەگە ءتۇسىپ جۇرگەن جاس ازاماتتارىمىزدى ماقتان تۇتامىن. سونداي-اق بالالاردىڭ وسى سپورت تۇرىنە قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرۋعا ۇلەس قوسىپ جۇرگەن اتا-انالارعا، مۇعالىمدەر مەن جاتتىقتىرۋشىلارعا العىس ايتامىن، - دەلىنگەن جولداۋدا.
ايتا كەتەيىك، 2025 -جىلى موڭعوليالىق جاس شاحماتشىلار حالىقارالىق تۋرنيرلەر مەن مەكتەپ وقۋشىلارى اراسىنداعى ازيا چەمپيوناتتارىندا 30 مەدال جەڭىپ العان.
