مەكتەپتەردەگى ەسكى ادەت جويىلادى: مۇعالىمدەر ەسەپتىلىكتى ءبىر نۇسقادا عانا تاپسىرادى
استانا. KAZINFORM - پەداگوگتەردىڭ ەسەپتىلىكتى ءبىر مەزگىلدە قاعاز جانە ەلەكتروندىق فورماتتا جۇرگىزۋىنە جول بەرمەۋ. بۇل تۋرالى ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا ءبىلىم بەرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىس ەنگىزۋدى تالقىلاۋ كەزىندە دەپۋتات اسحات ايماعامبەتوۆ ءمالىم ەتتى.
- زاڭ جوباسىندا ەسەپتىلىكتىڭ قايتالانۋى ماسەلەسىنە نازار اۋدارىلعان. دەپۋتاتتارعا مۇعالىمدەر وسى ماسەلە بويىنشا ءجيى جۇگىنەدى. ۇستازدار كوبىنە ءبىر ەسەپتىلىكتى ەكى رەت تاپسىرۋعا ءماجبۇر. ەلەكتروندى تۇردە اقپاراتتىق جۇيەگە جۇكتەيدى جانە قاعازعا شىعارىپ، جەكە تاپسىرادى. ەسەپ جۇيەدە بار بولا تۇرا، ونىڭ ەكىنشى نۇسقاسىن تالاپ ەتۋدىڭ قانداي قاجەتتىلىگى بار؟ بۇل سۇراققا ەشكىم ماردىمدى جاۋاپ بەرە المادى، ياعني جاي عانا قالىپتاسىپ قالعان ادەت. وسىنىڭ سالدارىنان مۇعالىمنىڭ ۋاقىتىن الادى، - دەدى اسحات ايماعامبەتوۆ.
وسى ورايدا ول بۇل ماسەلە بويىنشا زاڭنامالىق نورما ەنگىزىلەتىنىن، ەسەپتىلىكتى ءبىر مەزگىلدە ەكى فورماتتا قايتالاۋعا جول بەرىلمەيتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ەگەر ەلەكتروندى فورمات بولسا، قاعاز نۇسقاسى مىندەتتى بولمايدى، - دەدى دەپۋتات.