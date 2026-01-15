مەكتەپتەردەگى بەينەباقىلاۋ جۇيەسىنە جاساندى ينتەللەكت ەنگىزىلەدى
اتىراۋ. KAZINFORM - بيىلدان باستاپ اتىراۋ وبلىسىنداعى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا ورناتىلعان بەينەباقىلاۋ جۇيەسىنە جاساندى ينتەللەكت مۇمكىندىكتەرى ەنگىزىلەدى. بۇل مەكتەپتەر مەن بالاباقشالارداعى قاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتىپ قانا قويماي، وقۋ ۇدەرىسىن باقىلاۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
اتىراۋ وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى دارىن شامۇراتوۆتىڭ ايتۋىنشا، وبلىس اۋماعىنداعى 520 مەكتەپكە بەينەكامەرا ورناتىلعان. سونىڭ ىشىندە «Nazar» جوباسى اياسىندا قالا مەكتەپتەرىنە قويىلعان 2500 گە جۋىق كامەرا پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ جەدەل باسقارۋ ورتالىعىنا قوسىلعان.
- «Nazar» جوباسى 2024 -جىلى ىسكە قوسىلدى. بۇل - قازاقستان بويىنشا تەك اتىراۋ وبلىسىندا جۇزەگە اسقان بىرەگەي باعدارلاما. جوبا قاۋىپسىزدىكتى باقىلاۋمەن قاتار، ساباق ءوتۋ ساپاسىن دا قاداعالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ادىسكەرلەر ءۇشىن بۇل - ۇلكەن كومەك. الداعى ۋاقىتتا كامەرا جۇيەلەرىنە جاساندى ينتەللەكت فۋنكتسيالارى ەنگىزىلىپ، قاۋىپسىزدىك دەڭگەيى ودان ءارى كۇشەيتىلەدى، - دەدى دارىن شامۇراتوۆ.
سونداي-اق وڭىردەگى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ باسىم بولىگى تەحنيكالىق قاۋىپسىزدىك قۇرالدارىمەن تولىق جابدىقتالعان. اتاپ ايتقاندا، 495 نىساندا تۋرنيكەت ورناتىلعان، 462 مەكەمە ليتسەنزيالانعان كۇزەت قىزمەتىمەن قامتىلعان، ال 520 ۇيىمدا دابىل تۇيمەسى بار. بارلىق مەملەكەتتىك بالاباقشانىڭ كىرەبەرىسىنە بايلانىس قۇرىلعىلارى قويىلعان. تەرروريستىك تۇرعىدان وسال دەپ تانىلعان 364 ءبىلىم بەرۋ نىسانى جەدەل باسقارۋ ورتالىعىنا تولىقتاي قوسىلعان.
اكىم ورىنباسارى جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى قۇقىقبۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋ جۇمىستارىنا دا توقتالدى. قازىرگى ۋاقىتتا 187 بالا پوليتسيا ەسەبىندە تۇر. بۇدان بولەك، 275 وقۋشى مەكتەپ پەن كوللەدج ىشىلىك ەسەپكە الىنعان، ال 200-گە جۋىق اتا-انا قولايسىز وتباسى رەتىندە باقىلاۋعا الىنعان. وسىعان بايلانىستى وڭىردەگى بارلىق وقۋ ورنىندا 8 مىڭنان استام پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارا ۇيىمداستىرىلىپ وتىر.
ەسكە سالا كەتسەك، وسىعان دەيىن قىزىلوردادا بەينەباقىلاۋ كامەرالارى ارقىلى 176 قىلمىس اشىلعانىن حابارلاعان ەدىك.