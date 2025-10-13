مەكتەپتەردە قۇرداستارىنا تەرىس ىقپال ەتەتىن 1800 بەيرەسمي «كوشباسشى» انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - جىل باسىنان بەرى بالاسى تۇنگى ۋاقىتتا باقىلاۋسىز جۇرگەنى ءۇشىن 107 مىڭ اتا-انا جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. بۇل تۋرالى ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ ايتتى.
- جاسوسپىرىمدەر قىلمىسىنىڭ الدىن الۋ قامتاماسىز ەتىلىپ جاتىر. اشىعىن ايتايىق، بۇل سالادا پروبلەما از ەمەس. بيىلدىڭ وزىندە 1600 قىلمىس تىركەلدى. كوبىسى - ۇرلىق، بۇزاقىلىق، توناۋ، ەسىرتكى قىلمىستارى. باستى سەبەپ - اتا-انا باقىلاۋى جوق. تۇندە باقىلاۋسىز جۇرگەن بالالار ءۇشىن 107 مىڭ اتا-انا، 1900 ويىن- ساۋىق مەكەمە يەسى جازالاندى. 4200 قاراۋسىز بالا بەيىمدەۋ ورتالىعىنا جەتكىزىلدى، - دەدى ەرجان سادەنوۆ ءى ءى م- دە ءوتىپ جاتقان ۇكىمەت ساعاتىندا.
سونداي-اق ول 5100 بالا جانە مىندەتىن جۇيەلى ورىندامايتىن 6400 اتا-انا ەسەپتە تۇرعانىن ايتتى.
- مەكتەپتەرگە يۋۆەنالدىق پوليسيا، ۋچاسكەلىك جانە جەدەل قىزمەتكەرلەر بەكىتىلگەن. ءتۇسىندىرۋ جۇمىسى جۇرگىزىلۋدە. 73 مىڭ ساباق وتكىزىلدى. قۇرداستارىنا تەرىس اسەر ەتەتىن 1800 بەيرەسمي «كوشباسشى» انىقتالدى. ولارمەن جۇمىس بارىسىندا قورقىتىپ اقشا الۋدىڭ 59 فاكىسىن انىقتاپ، جولىن كەستىك. وتكەن جىلعى تۇزەتۋلەر اياسىندا بۋللينگ ءۇشىن 256 قۇقىق بۇزۋشى جاۋاپقا تارتىلدى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، جىل باسىنان بەرگى 9 ايدا ەسىرتكىنى جاسىرىن تاراتۋمەن اينالىسقان 61 جاس ءوسپىرىم ۇستالدى.