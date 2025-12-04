مەكتەپتەر جانىندا ويىن اۆتوماتتارىن ورناتۋ كوبەيىپ بارادى - سەناتور
استانا. KAZINFORM - سەناتور عالياسقار سارىبايەۆ سوڭعى ۋاقىتتا «كران» تۇرىندەگى ويىن اۆتوماتتارىنىڭ كۇرت كوبەيىپ جاتقانىن ايتتى.
بۇل جابدىقتار مەكتەپتەردىڭ، ۇيىرمەلەردىڭ، سپورت سەكتسيالارىنىڭ ماڭىندا جانە بالالار وزدەرى كىرەتىن دۇكەندەردىڭ ىشىندە جاپپاي ورناتىلىپ جاتىر.
ونىڭ پايىمىنشا، وسىنىڭ سالدارىنان بالالار ويىن اۆتوماتتارىنا باراتىن نەگىزگى اۋديتورياعا اينالىپ بارادى. بالالار بۇل اپپاراتتارعا مەكتەپتەگى تۇسكى اسقا بەرىلگەن اقشالارىن جۇمسايدى. قاۋىپتىڭ ايقىن بولۋىنا قاراماستان، اتالعان اۆتوماتتار «ويىن بيزنەسى تۋرالى» زاڭنىڭ رەتتەۋ اياسىنا كىرمەيدى، تەحنيكالىق ستاندارتتارمەن بەلگىلەنبەگەن جانە جاس شەكتەۋلەرى جوق.
- سوڭعى جىلدارى «كران» نەمەسە «ۇستاپ ال» دەپ اتالاتىن اۆتوماتتاردىڭ كەڭىنەن تارالۋى الاڭداتىپ وتىر. مۇنداي اپپاراتتار اقشالاي ۇتىس قاراستىرىلماعاندىقتان، قۇمار ويىندارى ساناتىنا جاتپايدى. زاڭ مۇنداي اۆتوماتتاردىڭ جۇمىس مەحانيكاسى، ۇتىس الگوريتمى، جاس شەكتەۋلەرى نەمەسە ورنالاستىرۋ تالاپتارىنا قاتىستى نورمالاردى قامتىمايدى. سانيتاريالىق نورمالار، ساۋدا ەرەجەلەرى، تەحنيكالىق رەگلامەنتتەرى مەن باسقا دا تالاپتار بەلگىلەنبەگەن. ولاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن، شىققان جەرىن نەمەسە بالالارعا ارنالعان سانيتاريالىق تالاپتارعا سايكەستىگىن تەكسەرۋدىڭ مىندەتتى مەحانيزمى جوق، - دەدى عالياسقار سارىبايەۆ وزىنىڭ دەپۋتاتتىق ساۋالىندا.
سەناتوردىڭ ايتۋىنشا، باقىلاۋدىڭ بولماۋى بۇل سالاعا فيسكاليزاتسيادان جانە اشىق ەسەپتىلىكتەن جالتارۋعا مۇمكىندىك بەرىپ، قولما-قول اقشا اينالىمىنىڭ باقىلاۋسىز وسۋىنە اكەلەدى. كوپ جاعدايدا بالالار جۇلدەنى ۇتا الماۋى، مەحانيزمنىڭ تۇسىنىكسىز جۇمىسى جانە اقاۋ كەزىندە اقشانىڭ قايتارىلماۋى تۋرالى شاعىمدانادى.
عالياسقار سارىبايەۆ بۇل اۆتوماتتارعا جەكە قۇقىقتىق مارتەبە بەرۋدى، مىندەتتى سەرتيفيكاتتاۋ مەن مەحانيكالىق تەكسەرۋدى ەنگىزۋدى، جاس شەكتەۋلەرىن بەلگىلەۋدى، ولاردى بالالار مەكەمەلەرى ماڭىندا ورنالاستىرۋعا تىيىم سالۋدى، سونداي-اق رەتتەۋ، سالىق سالۋ جانە سىيلىقتاردىڭ ساپاسىن باقىلاۋ بويىنشا مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ قۇزىرەتتەرىن بەكىتۋدى ۇسىندى.
