13:54, 12 - تامىز 2025 | GMT +5
مەكتەپتە تاماقتاندىرۋدىڭ جاڭا ستاندارتى بەكىتىلدى - مينيستر
استانا. KAZINFORM - مەكتەپتە وقۋشىلاردى تاماقتاندىرۋعا قاتىستى وزگەرىستەر قابىلداندى. بۇل تۋرالى وقۋ- اعارتۋ ءمينيسترى عاني بەيسەمبايەۆ ءمالىم ەتتى.
- بالالاردى مەكتەپتە قاۋىپسىز تاماقتاندىرۋدى قامتاماسىز ەتۋگە قاتىستى جاڭا وقۋ جىلىنان باستاپ ءبىرقاتار وڭ وزگەرىس قابىلداندى. ماسەلەن، ءبىلىم ۇيىمدارىندا تاماقتاندىرۋدى ۇيىمداستىرۋدىڭ جاڭا ستاندارتى بەكىتىلدى، ءمازىر ازىرلەۋ قۇزىرەتى ءبىلىم باسقارمالارىنان دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارمالارىنا ءوتتى، - دەدى ع. بەيسەمبايەۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا.
سونىمەن قاتار، تاعامدى دايىنداۋ بارىسىن قاداعالاۋ مىندەتى مەكتەپتەردەگى مەديتسينا قىزمەتكەرىنە جۇكتەلدى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بيىل بالاباقشالار ۆاۋچەرلىك قارجىلاندىرۋ جۇيەسىنە وتەدى.