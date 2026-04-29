مەكتەپتە سمارتفونعا تىيىم سالۋ ماسەلەسىندە جاڭا ءتارتىپ ەنگىزىلەدى - زاڭ جوباسى
استانا. KAZINFORM - وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى مەكتەپتەردەگى سمارتفوندى پايدالانۋ ءتارتىبىن ايقىندايدى. بۇل تۋرالى ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا ءبىلىم بەرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىس ەنگىزۋدى تالقىلاۋ كەزىندە دەپۋتات اسحات ايماعامبەتوۆ ءمالىم ەتتى.
- بۇگىندە ءار مەكتەپ سمارتفونداردى پايدالانۋ ساياساتىن ءوز بەتىنشە ايقىندايدى، ياعني ءبىرىڭعاي ەرەجە جوق. تاجىريبە جۇزىندە بۇل جاعداي مەكتەپ ديرەكتورلارىنىڭ شەشىم قابىلداۋدان قاشۋىنا اكەپ سوعادى. ويتكەنى اتا-انالارمەن پىكىرتالاستان، شاعىمداردان قورقادى. ناتيجەسىندە، ءبىر مەكتەپتە تەلەفونعا تىيىم سالىنسا، كورشى مەكتەپتە ونداي تىيىم جوق، ال ءۇشىنشى مەكتەپتە مۇلدەم باسقا جاعداي قالىپتاسقان. ءبىز بۇل قۇزىرەتتى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنە بەرۋدى ۇسىنامىز. مينيسترلىك ءبىرىڭعاي ساياساتتى ايقىندايدى جانە ول ءتارتىپ ەلىمىزدىڭ بارلىق مەكتەبىندە قولدانىلادى، - دەدى اسحات ايماعامبەتوۆ.
بۇعان دەيىن وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنە مەكتەپتەردە سمارتفونداردى پايدالانۋعا تولىق تىيىم سالۋ قۇزىرەتى بەرىلۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعان ەدىك.