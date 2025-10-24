مەكتەپ وقۋشىسى قاعازدى 8 رەتتەن ارتىق بۇكتەۋ مۇمكىن ەمەس دەگەن ءميفتى جوققا شىعاردى
كاليفورنيا شتاتىنىڭ پومونا قالاسىنداعى وقۋشى بريتني گالليۆەن 2002 -جىلى تۇتاس قاعازدى قاتارىنان 12 رەت بۇكتەپ، بۇرىنعى «8 رەتتەن ارتىق بۇكتەۋگە بولمايدى» دەگەن كوزقاراستى بۇزدى. ول ۇزىندىعى شامامەن 1219 مەتر بولاتىن وتە جۇقا رۋلون قاعاز قولدانعان. بۇل كورسەتكىش كەيىن رەسمي رەكورد رەتىندە تىركەلدى، دەپ حابارلايدى «تۇركستان» باسىلىمى guinnessworldrecords.com-عا سىلتەمە جاساپ.
گالليۆەن بۇل ناتيجەگە «ۇزىن جولاق قاعازدى تەك ءبىر باعىتتا بۇكتەۋ» ادىسىمەن جەتتى جانە الدىن الا قاجەتتى ۇزىندىقتى ەسەپتەيتىن فورمۋلا شىعاردى. قاعاز قالىڭدىعى ەكى ەسەلەنىپ وتىراتىنىن ەسكەرىپ، ول ماتەريالدىڭ قالىڭدىعى مەن بۇكتەۋ سانىنا بايلانىستى ەڭ از ۇزىندىقتى ەسەپتەيتىن تەڭدەۋ ۇسىندى - وسى ماتەماتيكالىق نەگىز ونىڭ تاجىريبەسىن قايتالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
نەگە 7-8 رەتتەن كەيىن «توقتاپ» قالامىز؟ سەبەبى ءار بۇكتەۋ سايىن قالىڭدىق ەكى ەسە ارتادى: مىسالى، شامامەن 0,1 م م قالىڭ قاعازدى 10 رەت بۇكتەسەڭىز، قالىڭدىعى 10 سانتيمەتردەن اسادى، ءارى قاراي بۇكتەۋ ءۇشىن وراسان ۇزىندىق پەن كۇش كەرەك بولادى. گالليۆەننىڭ فورمۋلاسى وسى شەكتەۋلەردى ناقتى سانمەن كورسەتەدى.