مەكتەپ وقۋشىلارىنا اپتاسىنا 2 رەت جىلقى ەتى بەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - مەكتەپ اسحاناسى مازىرىنە جىلقى ەتى قوسىلدى. بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك ءجۇمانعاريننىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.
- ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرىندە تاماقتانۋدى ۇيىمداستىرۋعا قويىلاتىن تالاپتاردى سايكەستەندىرۋ ماقساتىندا وسى جىلدىڭ 1-قىركۇيەگىنەن باستاپ جالپى تاماقتانۋ ستاندارتى ەنگىزىلدى. ونى ازىرلەۋ كەزىندە سالاۋاتتى ديەتانى قالىپتاستىرۋدىڭ حالىقارالىق تاسىلدەرى جانە سەمىزدىك، قانت ديابەتى، جۇرەك-قان تامىرلارى جانە باسقا دا اۋرۋلاردىڭ دامۋ قاۋپىن ازايتۋعا باعىتتالعان دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ ۇسىنىستارى ەسكەرىلدى، - دەدى ۆيتسە-پرەمەر.
ونىڭ ايتۋىنشا، ستاندارتتا كوكونىستەر مەن جەمىستەردىڭ ۇلەسىن ارتتىرۋ، تابيعي ەمەس ونىمدەر مەن تۇز بەن قانت مولشەرى جوعارى تاعامداردى الىپ تاستاۋ، قانت قوسىلعان سۋسىندار مەن شىرىنداردىڭ ورنىنا اۋىز سۋ رەتىندە گازدالماعان سۋ، ءسۇت، اشىتىلعان ءسۇت ونىمدەرى، جەمىس شايلارى جانە قانت مولشەرى از سۋسىندار قاراستىرىلعان.
- سونىمەن قاتار، ستاندارت ەكى پورتسيا كولەمىندە اپتاسىنا ەكى رەت جىلقى ەتىن قوسۋدى ۇسىنادى. ۇيىمدارداعى تۇتىنۋ ءتارتىبى، سونداي-اق تاماق ونىمدەرىن ساقتاۋعا، دايىنداۋعا، تاسىمالداۋعا جانە وتكىزۋگە قويىلاتىن تالاپتار ساقتالعان جاعدايدا، ەت تاعامدارىنىڭ بارلىق تۇرىندە جىلقى ەتىن پايدالانۋعا شەكتەۋ كوزدەلمەگەن دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ سانيتاريالىق قاعيدالارىمەن رەتتەلەدى. وسىلايشا، ۇيىمداردا تاماقتانۋدى جۇزەگە اسىراتىن قۇرىلىمدار تولىققاندى جانە الۋان ءتۇرلى ديەتانى، ايماقتىق ازىق-تۇلىك ارتىقشىلىقتارىن، ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ قولجەتىمدىلىگىن، ۇلتتىق داستۇرلەردى جانە سالاۋاتتى تاماقتانۋ سالاسىنداعى حالىقارالىق ۇسىنىستاردى ەسكەرە وتىرىپ، ءمازىردى دەربەس قالىپتاستىرۋ قۇقىعىنا يە، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە تەگىن ىستىق تاماقپەن 1,7 ميلليون مەكتەپ وقۋشىسى قامتىلعان. ولاردىڭ ىشىندە 1,4 ميلليوننان استامى باستاۋىش سىنىپ وقۋشىسى جانە 340 مىڭنان استامى الەۋمەتتىك وسال ساناتتاعى وتباسىلاردىڭ بالالارى بار.