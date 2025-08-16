مەكتەپ وقۋشىلارى جۇمىس داپتەرلەرىن ساتىپ الۋعا مىندەتتى مە
وسكەمەن. KAZINFORM - مەكتەپ وقۋشىلارى جۇمىس داپتەرلەرىن ساتىپ الۋعا قانشالىقتى مىندەتتى دەگەن ساۋالعا شىعىس قازاقستان وبلىستىق ءبىلىم باسقارماسىنان جاۋاپ بەردى.
اتا-انالار وڭىردەگى كەي مەكتەپتەردە مۇعالىمدەردىڭ بىرنەشە ءپان بويىنشا جۇمىس داپتەرىن ساتىپ الۋدى تالاپ ەتەتىندىكتەرىن ايتىپ شاعىمداندى. دەسە دە اتا-انالاردىڭ اراسىندا مۇنداي داپتەرلەردى الۋدى قولداپ وتىرعاندار دا بار. ولار جۇمىس داپتەرلەرى وقۋشىلارعا ماتەريالدى ءتيىمدى مەڭگەرۋگە كومەكتەسەدى دەپ ەسەپتەيدى.
بۇل ماسەلەگە وراي شىعىس قازاقستان وبلىستىق ءبىلىم باسقارماسى باسشىسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى جانعازى الىپبايەۆ جاۋاپ بەردى.
- جاڭا وقۋ جىلىندا بارلىق وقۋشى بيۋجەت ەسەبىنەن قاجەتتى وقۋ قۇرالدارىمەن تولىق قامتاماسىز ەتىلەدى. ال جۇمىس داپتەرلەرى - تەك قوسىمشا ماتەريال. ەگەر اتا-انالار ونى بالالار ءۇشىن قاجەت دەپ ساناسا، ساتىپ الا الادى. ءبىراق بۇل مىندەتتى ەمەس. اتا-انالاردى جۇمىس داپتەرىن ساتىپ الۋعا ماجبۇرلەۋگە ەشكىمنىڭ حاقىسى جوق، - دەدى ول.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن پرەزيدەنتتىڭ مەكتەپتەن تىس جەردە وقىس وقيعا بولسا، وعان ۇستاز جاۋاپتى ەمەستىگىن ايتقانى حابارلانعان.