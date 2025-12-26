مەكتەپ ديرەكتورلارىنىڭ قىزمەت مەرزىمى 10 جىلعا ۇزارتىلادى
استانا. KAZINFORM - مەكتەپ ديرەكتورلارىنىڭ روتاتسيالاۋ ەرەجەسى وزگەرەدى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى ورتا ءبىلىم بەرۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى جۇماشەۆ قانىبەك ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ءمالىم ەتتى.
- بىزدە روتاتسيا تۋرالى ارنايى بۇيرىق بار. سول بۇيرىق بويىنشا، روتاتسيا ءبىر ەلدى مەكەننىڭ كولەمىندە عانا جۇزەگە اسىرىلادى. 7 جىل باسشىلىق قىزمەتتە بولعان ادام مىندەتتى تۇردە روتاتسياعا جاتادى. ءبىراق ءبىر ەلدى مەكەندە ءبىر نەمەسە ەكى مەكتەپ قانا بولۋى مۇمكىن. ونداي جاعدايدا باسشىلار ءبىر-ءبىرىنىڭ ورنىنا وتىرىپ قانا روتاتسيا جاساي الادى. سەبەبى باسقا ەلدى مەكەنگە روتاتسيالاناتىن بولسا، ونىڭ بارىپ-كەلۋ شىعىندارىن، تۇرعىن ءۇي شىعىندارىن بيۋدجەت كوتەرۋ كەرەك. جەرگىلىكتى بيۋدجەتتە ونداي شىعىن قارالماعاندىقتان روتاتسيا مۇمكىن بولماي جاتادى. سونىڭ سالدارىنان 10 جىلدان استام ۋاقىت بويى باسشى بولىپ وتىرعان ادامداردىڭ كەيسىن كورىپ وتىرمىز، - دەيدى ول.
ايتۋنىشا، مينيسترلىك روتاتسيا ەرەجەسىنە وزگەرىس ازىرلەپ جاتىر.
- مەكتەپ باسشىلارى ەكى رەت 5-5 جىلدان، ياعني، تولىققاندى 10 جىل ءبىر مەكتەپتە ديرەكتور بولا الادى. ودان كەيىن روتاتسيا جاساي المايدى. قىزمەتىن اۋىستىرۋ كەرەك بولادى. وسىنداي وزگەرىس ەنگىزىلەدى، - دەدى جۇماشەۆ قانىبەك.
بۇعان دەيىن قىزىلوردا وبلىسىندا سپورت مەكتەپتەرىنىڭ ديرەكتورلارى 20 جىل بويى قىزمەت اۋىستىرماعانىن جازعان ەدىك.