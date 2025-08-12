مەكتەپ اسحانالارىندا قانداي تاعامدار بولمايدى
استانا. KAZINFORM - مەكتەپ اسحانالارىندا كوكونىس پەن جەمىستەر، ءسۇت ونىمدەرى كوبىرەك ۇسىنىلادى. بۇل تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا ءمالىم ەتتى.
- بيىل 312 مەكتەپ پەن مەكتەپ اسحانالارىنا تەكسەرۋ جۇرگىزىلدى، بۇل مەكتەپتەردىڭ 4 پايىزى عانا. جالپى، تەكسەرۋ ناتيجەلەرى بويىنشا 246 نۇسقاما بەرىلدى، 117 ادام جالپى سوماسى 31 ميلليون تەڭگەدەن استام سوماعا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. سونىمەن قاتار 90 قىزمەتكەر جۇمىستان شەتتەتىلدى، سوتقا 8 ماتەريال جىبەرىلدى، - دەدى ا. ءالنازاروۆا ۇكىمەت وتىرىسىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، جىل سايىن مەكتەپتەردىڭ جاڭا وقۋ جىلىنا دايىندىعىنا مونيتورينگ جۇرگىزىلەدى. قازىر 2 مىڭعا جۋىق مەكتەپ مونيتورينگپەن قامتىلدى. مينيسترلىك مەملەكەتتىك بيۋجەتتەن قارجىلاندىرىلاتىن بالالار وبەكتىلەرىندە مەملەكەتتىك باقىلاۋدى كۇشەيتۋ بويىنشا جاڭا تاسىلدەردى ازىرلەدى.
- 2025-جىلدىڭ 1-قىركۇيەگىنەن باستاپ ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا جاڭا تاماق تانۋ ستاندارتى ەنگىزىلەدى. ستاندارت دۇرىس تاماقتانۋعا قويىلاتىن زاماناۋي حالىقارالىق تالاپتاردى ەسكەرە وتىرىپ ازىرلەنگەن جانە قانتتى تۇتىنۋدى 3,6 ەسەگە دەيىن، تۇزدى 5 ەسەگە دەيىن ازايتۋدى، سونداي-اق كوكونىستەر، جەمىستەر مەن ءسۇت ونىمدەرىن تۇتىنۋدى ارتتىرۋدى كوزدەيدى. ستاندارت شاعىن جيناقتى مەكتەپتەردە، بۋفەتتەردە تاماقتانۋدى ۇيىمداستىرۋعا جانە ارنايى ديەتالىق قاجەتتىلىكتەرى بار بالالاردىڭ تاماقتانۋىنا قويىلاتىن تالاپتاردى قامتيدى. تاماق تانۋ ستاندارتىن ىسكە اسىرۋ ءۇشىن مەكتەپتە تاماقتانۋعا ارنالعان بىرنەشە نۇسقالى ۇلگىلىك ستاندارتتى اس ءمازىرى ازىرلەندى، العاش رەت ىستىق تاعام ازىرلەۋگە مۇمكىندىگى جوق شاعىن جيناقتى مەكتەپتەرگە ارنالعان ءمازىر جاسالدى، - دەدى مينيستر.
ەسكە سالساق، مەكتەپتە وقۋشىلاردى تاماقتاندىرۋعا قاتىستى وزگەرىستەر قابىلدانعانىن جازعان ەدىك.