مەكسيكاداعى تارتىپسىزدىكتەر كەزىندە 73 ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - مەكسيكاداعى «حاليسكو جاڭا بۋىنى» كارتەلى جەتەكشىسىنىڭ ولىمىنەن كەيىن بولعان تارتىپسىزدىك سالدارىنان 73 ادام كوز جۇمدى. ولاردىڭ اراسىندا قاۋىپسىزدىك كۇشتەرىنىڭ قىزمەتكەرلەرى، كارتەل مۇشەلەرى بولدى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەندەر جانە باسقا تۇلعالار بار، دەپ حابارلايدى CBS News.
مەكسيكانىڭ قاۋىپسىزدىك ءمينيسترى ومار گارسيا حارفۋحتىڭ ايتۋىنشا، «حاليسكونىڭ جاڭا بۋىنى» كارتەلىنىڭ جەتەكشىسى نەمەسيو وسەگەرا سەرۆانتەستىڭ («ەل مەنچو» دەگەن اتپەن تانىمال) قازاسىنان كەيىن حاليسكو شتاتىندا التى بولەك شابۋىل كەزىندە ۇلتتىق گۆارديانىڭ 25 اسكەري قىزمەتكەرى قازا تاۋىپ، قىلمىس جاسادى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن 30 عا جۋىق ادام جانە كورشىلەس ميچواكان شتاتىندا تاعى ءتورت ادام ءولتىرىلدى.
حاليسكو، ميچواكان جانە گۋاناحۋاتو شتاتتارىنىڭ بيلىگى جەكسەنبىدە كەم دەگەندە تاعى 14 ادام قازا تاپقانىن حابارلادى. قازا بولعاندار اراسىندا جەتى ادام - ۇلتتىق گۆارديانىڭ اسكەري قىزمەتكەرلەرى.
وسىعان دەيىن مەكسيكا اسكەرى حاليسكو شتاتىندا كارتەل جەتەكشىسى ەل-مەنچونى ولتىرگەنىن حابارلاعان بولاتىنبىز.
الەمدەگى ەڭ ىزدەۋدەگى ەسىرتكى باروندارىنىڭ ءبىرى نەمەزيو وسەگەرا سەرۆانتەستىڭ ءولىمى مەكسيكادا قاقتىعىستار مەن زورلىق-زومبىلىق تولقىنىن تۋدىردى.
حاليسكو شتاتىنىڭ پۋەرتو- ۆاليارتا قالاسىنداعى ايماقتىق تۇرمەدەن 23 ادام قاشىپ كەتتى.
ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى جاپپاي تارتىپسىزدىكتەر ورىن العان مەكسيكاداعى جاعدايعا بايلانىستى سول ەلگە بارعان قازاقستاندىقتارعا ۇندەۋ جاسادى.