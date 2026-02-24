مەكسيكاداعى جاپپاي تارتىپسىزدىك كەزىندە تۇرمەدەن 23 تۇتقىن قاشىپ كەتتى
استانا. KAZINFORM - حاليسكو شتاتىنىڭ پۋەرتو-ۆاليارتا قالاسىنداعى ايماقتىق تۇرمەدەن 23 ادام قاشىپ كەتتى، دەپ حابارلايدى Report.
تۇتقىندار تۇرمەدەن «حاليسكونىڭ جاڭا بۋىنى» ەسىرتكى كارتەلىنىڭ جەتەكشىسى ولتىرىلگەننەن كەيىن باستالعان جاپپاي تارتىپسىزدىكتەر كەزىندە قاشقان.
- قازىرگى ۋاقىتتا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان 23 ادامنىڭ قاشىپ جۇرگەنى بەلگىلى. ولاردى ۇستاۋ ءۇشىن فەدەرالدى ورگاندارعا ءتيىستى حابارلامالار جىبەرىلدى، - دەدى شتاتتىڭ قوعامدىق قاۋىپسىزدىك حاتشىسى حۋان پابلو ەرناندەس.
شەنەۋنىكتىڭ ايتۋىنشا، تارتىپسىزدىكتەر كەزىندە تۇتقىنداردىڭ سىبايلاستارى تۇرمەگە وق جاۋدىرىپ، كەيىن كولىكپەن قاقپانى بۇزىپ، مەكەمەگە كىرگەننەن كەيىن سوتتالعاندار قاشىپ كەتكەن. اتىس كەزىندە تۇرمە كۇزەتشىلەرىنىڭ ءبىرى قازا تاپتى.
بۇعان دەيىن مەكسيكانىڭ ۇلتتىق قورعانىس مينيسترلىگى ەل مەنچو دەگەن اتپەن بەلگىلى كارتەل جەتەكشىسى رۋبەن وسەگەرا سەرۆانتەستى ءولتىرۋ تۋرالى حابارلاعان. مينيسترلىكتىڭ حابارلاۋىنشا، ول قاۋىپسىزدىك كۇشتەرىمەن قاقتىعىس كەزىندە اۋىر جاراقات الىپ، اسكەري گوسپيتالگە جەتكىزىلگەن كەزدە قايتىس بولعان.
ارنايى وپەراتسيادان كەيىن ەلدە جولدار جاپپاي جابىلىپ، كولىكتەر مەن كوممەرتسيالىق نىساندارعا ءورت قويىلعانى حابارلاندى. مەكسيكا پرەزيدەنتى كلاۋديا شەينباۋم دۇيسەنبىدە قوعامدىق قاۋىپسىزدىك جاعدايى تولىعىمەن باقىلاۋدا ەكەنىن مالىمدەدى.
ايتا كەتەيىك، مەكسيكا اسكەرى حاليسكو شتاتىندا كارتەل جەتەكشىسى ەل-مەنچونى ءولتىردى.
مەكسيكاداعى تارتىپسىزدىككە بايلانىستى ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى قازاقستاندىقتارعا ۇندەۋ جاسادى. قازىر بۇل ەلدە باقىلاۋ بەكەتتەرى ورناتىلىپ، اۋە رەيستەرى ۋاقىتشا توقتاتىلدى. ال بيلىك تۇرعىنداردى جاعداي تۇراقتانعانشا ۇيدە بولۋعا شاقىردى.