ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:26, 29 - تامىز 2025 | GMT +5

    مەكسيكا پارلامەنتىندە دەپۋتاتتار توبەلەستى

    استانا. KAZINFORM - مەكسيكا پارلامەنتىندە دەپۋتاتتار اراسىنداعى داۋدان كەيىن توبەلەس بولدى، دەپ حابارلايدى The Guardian.

    Мексика парламентінде депутаттар төбелесті
    فوتو: ۆيدەودان الىنعان سكرين

    توبەلەس وپپوزيتسيالىق ينستيتۋتسيونالدىق رەۆوليۋتسيالىق پارتيانىڭ (PRI) جەتەكشىسى الەحاندرو مورەنو مەن بيلەۋشى «مورەنا» پارتياسىنىڭ مۇشەسى، سەنات ءتوراعاسى گەراردو فەرناندەس نورونا اراسىندا بولدى.

    وقيعا مەكسيكادا شەتەلدىك قارۋلى كۇشتەردى ورنالاستىرۋعا قاتىستى پىكىرتالاستاردان كەيىن باستالدى. مورەنو سويلەۋگە رۇقسات ەتىلمەگەنىنە نارازىلىق ءبىلدىردى، نوروناعا جاقىنداپ، وعان قولىن كوتەردى. جاعداي تەز ۋشىعىپ، مورەنو سپيكەردى قورعاۋعا تىرىسقاندارعا دا سوققى جۇمسادى. سالدارىنان ءفوتوتىلشى دە زارداپ شەكتى.

    بۇل وقيعا پارلامەنتتە ۇلكەن ساياسي دۇربەلەڭ تۋدىردى. سەنات مۇشەلەرى مورەنوعا قارسى قىلمىستىق ءىس قوزعاپ، ونى تارتىپتىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ، ءتىپتى دەپۋتاتتىق مانداتىنان ايىرۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ جاتىر.

    ەسكە سالا كەتەيىك، مەكسيكا پرەزيدەنتى ەسىرتكى كارتەلدەرىنە قارسى ا ق ش-پەن بىرلەسكەن وپەراتسيانى جوققا شىعاردى.

     

    الەم
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
