مۇحيت تۇبىندە كيتتەردىڭ ولەكسەسىمەن قورەكتەنەتىن تىرشىلىك يەلەرى بار
استانا. KAZINFORM - كيتتەر - مۇحيتتاعى ەڭ الىپ جانۋارلاردىڭ ءبىرى. ولار 150 تونناعا دەيىن جەتەتىن دەنەسىمەن مىڭداعان شاقىرىمعا سوزىلاتىن كوشۋ جولدارى بويىمەن ءجۇزىپ، كەيىن ۇلكەن تەرەڭدىككە دەيىن باتا الادى. ءبىراق ولار ولگەن كەزدە، بۇل الىپ دەنە باسقا تىرشىلىك يەلەرىنە ازىققا اينالادى، دەپ جازدى BBC.
كاليفورنياداعى سكريپپس وكەانوگرافيا ينستيتۋتىنىڭ تۇپكىلىكتى ومىرتقاسىزدار جونىندەگى كۋراتورى گرەگ راۋزدىڭ ايتۋىنشا، كيتتەر كوبىنە جاعالاۋدان الىس جەردە، كوشۋ باعىتتارىنىڭ بويىندا ولەدى.
العاشىندا ولگەن كيتتىڭ دەنەسى سۋدىڭ بەتىندە قالقىپ ءجۇرۋى مۇمكىن. ونىڭ ىشىندە جينالعان گازدار دەنەنى شار سەكىلدى ۇرلەپ، سۋعا باتىرماي ۇستاپ تۇرادى. ءبىراز ۋاقىتتان كەيىن گازدار شىعىپ، الىپ دەنە تومەن قاراي باتا باستايدى. ول الدىمەن كۇن ساۋلەسى تۇسەتىن قاباتتان، كەيىن كۇڭگىرت ايماقتان، سوڭىندا تولىق قاراڭعىلىقتاعى تەرەڭ مۇحيت تۇبىنە جەتەدى.
مۇحيت تۇبىنە تۇسكەن كيتتىڭ دەنەسى - تۇتاس ءبىر ەكوجۇيەگە اينالاتىن ۇلكەن قورەك كوزى.
تەرەڭ تەڭىزدە قورەكتىك زاتتار ادەتتە «تەڭىز قار» دەپ اتالاتىن وتە ۇساق ورگانيكالىق بولشەكتەر تۇرىندە تۇسەدى. ال ءبىر كيتتىڭ دەنەسى - مۇحيت تۇبىنە ءبىر مەزەتتە تۇسەتىن ەڭ ءىرى قورەك كوزى.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، ءبىر عانا كيت مىڭداعان جىل بويى جينالاتىن «تەڭىز قارىن» الماستىرا الادى. مۇنداي قورەك ونداعان جىل بويى كوپتەگەن تىرشىلىك يەلەرىن اسىراۋعا جەتەدى.
العاش بولىپ ولەكسەجەگىشتەر كەلەدى.
لوندونداعى تابيعات تاريحى مۋزەيىنىڭ تەرەڭ تەڭىز ەكولوگياسى بويىنشا مامانى ادريان گلوۆەردىڭ ايتۋىنشا، كيتتىڭ دەنەسىنە ەڭ الدىمەن تەرەڭ مۇحيتتاعى ولەكسەجەگىشتەر جينالادى.
ولاردىڭ ىشىندە ومىرتقالىلار - مىسالى، ميكسينا بالىعى مەن پوليارلىق اكۋلالار بار. سونىمەن قاتار اسشايانعا ۇقسايتىن ۇساق شايانتارىزدىلەر دە كوپتەپ كەلەدى. ولار كيتتىڭ ەتىن جەپ، سۇيەكتەرىن عانا قالدىرادى.
عالىمداردىڭ سوزىنشە، بۇل كەزەڭ - «قوزعالمالى ولەكسەجەگىشتەر كەزەڭى» بىرنەشە جىلعا دەيىن سوزىلۋى مۇمكىن.