مۇحيت تۇبىنە جاسىرىنعان تىلسىم جەر: BBC ماڭعىستاۋدىڭ ەرەكشە تابيعاتىن كورسەتتى
استانا. KAZINFORM - «ماڭعىستاۋ وبلىسى حالىقارالىق BBC ارناسىنىڭ جاڭا بەينەماتەريالىنىڭ باستى كەيىپكەرىنە اينالدى. «The alien lands once hidden beneath the ocean» («مۇحيت تۇبىنە جاسىرىنعان تىلسىم جەرلەر» ) اتتى BBC Reel پلاتفورماسىندا جاريالانعان بەينەروليك ءوڭىردىڭ گەولوگيالىق تاريحىنا ارنالعان.
تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى تۋريزم يندۋسترياسى كوميتەتى مالىمەتىنشە، ماتەريالدا ماڭعىستاۋدىڭ جەر بەتىندە سيرەك كەزدەسەتىن ەرەكشە كورىنىستەرى، اتاپ ايتقاندا، ميلليونداعان جىل بۇرىن ەجەلگى مۇحيت تۇبىندە قالىپتاسقان ۇستىرتتەر، شاتقالدار مەن جارتاستار بەينەلەنگەن. سيۋجەت اۆتورلارى قازىرگى باتىس قازاقستان اۋماعى ەجەلگى تەڭىزدىڭ ءتۇبى بولعانىن اتاپ ءوتىپ، بۇل ءوڭىردىڭ بەدەرى مەن قۇرىلىمى وزگە عالامشار لاندشافتىنا ۇقساس ەكەنىن ايتادى.
بەينەماتەريالدا سونداي-اق ماڭعىستاۋدىڭ مادەني جانە تۋريستىك الەۋەتى كەڭىنەن اشىپ كورسەتىلەدى. بىرەگەي تابيعاتى، تاريحى مەن ءداستۇرى ۇيلەسكەن بۇل ءوڭىر كەيىنگى جىلدارى تۋريستەر اراسىندا تانىمال بولىپ كەلەدى.
BBC تۇسىرگەن ماتەريال قازاقستاننىڭ تۋريستىك الەۋەتىن حالىقارالىق دەڭگەيدە تانىستىرۋعا ىقپال ەتىپ، شەتەلدىك اۋديتوريانىڭ ەلىمىزدىڭ تابيعي جانە مادەني مۇراسىنا دەگەن قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرادى.
ايتا كەتەيىك، بيىل شىلدە ايىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ قاۋلىسىمەن 2025-2029 -جىلدارعا ارنالعان «ماڭعىستاۋ» تۋريستىك ءوڭىرىن دامىتۋ جونىندەگى كەشەندى جوسپار بەكىتىلگەن بولاتىن.
قۇجات توعىز باعىتتى قامتيدى جانە 102 ءىس-شارادان تۇرادى. جوسپار اياسىندا ءوڭىردىڭ تۋريستىك ينفراقۇرىلىمىن كەڭەيتۋ كوزدەلگەن.
نەگىزگى مىندەتتەردىڭ قاتارىندا بوزجىرا، تامشالى، جىعىلعان، تورىش، شاقپاق-اتا، ساۋرا جانە قىزىلقۇپ سياقتى تابيعي جانە مادەني نىساندارعا قولجەتىمدىلىكتى ارتتىرۋ بار.
سونىمەن قاتار كەندىرلى كۋرورتتى ءوڭىرىن دامىتۋعا ەرەكشە ءمان بەرىلگەن. جوسپارعا سايكەس كولىك باعىتتارىن سالۋ مەن قايتا جاڭارتۋ، ينجەنەرلىك جەلىلەر مەن تۋريستىك نىسانداردىڭ قۇرىلىسى، ونىڭ ىشىندە اۋەجاي مەن اۆتوۆوكزال سالۋ قاراستىرىلعان.
2026 -جىلى يۋنەسكو ماڭعىستاۋ مەشىتتەرىن بۇكىل الەمدىك مۇرا تىزىمىنە قوسۋ ماسەلەسىن قارايدى.