مۇحتار ەربايان تۇركياعا ەمدەلۋگە جىبەرىلدى
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى 2023-جىلى اسكەري قىزمەتتى وتكەرۋ كەزىندە اۋىر باس سۇيەك-مي جاراقاتىن العان ۇلتتىق ۇلانىنىڭ بۇرىنعى اسكەري قىزمەتشىسى مۇحتار ەرباياننىڭ تۇركياعا ەمدەلۋگە جىبەرىلگەنى تۋرالى حابارلايدى.
- كوميسسيانىڭ جۇمىس ورگانىنىڭ شەشىمىمەن نەيرومودۋلياتورلىق ەم جۇرگىزۋ جانە پاتسيەنتتىڭ سوماتيكالىق مارتەبەسىن ساقتاۋ ءۇشىن Medipol Global كلينيكاسىنا (تۇركيا) ەمدەلۋگە مۇحتار ەرباياندى جىبەرۋ ماقۇلداندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا مۇحتار ەربايان الماتى قالاسىنىڭ ورتالىق قالالىق كلينيكالىق اۋرۋحاناسىندا جانە استاناداعى ۇلتتىق نەيروحيرۋرگيا ورتالىعىندا ەم العان بولاتىن. 2024-جىلدىڭ تامىزىنان باستاپ 2025-جىلدىڭ قاڭتارىنا دەيىن وتباسىنىڭ قولداۋىمەن تۇركيادا قالپىنا كەلتىرۋ ەمىنەن ءوتتى. قازاقستانعا ورالعاننان كەيىن مامانداردىڭ باقىلاۋىندا بولدى جانە ۇيدە مەديتسينالىق كومەك الدى.
- پاتسيەنتتى استانادان ىستانبۇلعا تاسىمالداۋ ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ بورتىندا، دسم ۇلتتىق شۇعىل مەديتسينا ۇيلەستىرۋ ورتالىعىنىڭ موبيلدىك بريگاداسىنىڭ مەديتسينالىق سۇيەمەلدەۋىمەن جۇزەگە اسىرىلدى. كەلگەننەن كەيىن پاتسيەنتتى كلينيكا وكىلدەرى قارسى الدى. پاتسيەنتتىڭ جاعدايى تۇراقتى، تراحەوستوميادا، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
ەسكە سالا كەتەيىك، ەربايان اسكەرگە ءوز ەركىمەن بارىپ، بىرنەشە ايدان كەيىن الماتىداعى 5571 اسكەري بولىمىندە باس سۇيەك-مي جاراقاتىن العان بولاتىن.
قاتارداعى جاۋىنگەر ەربايان مۇحتار 6 ايدان بەرى كومادا جاتقانىن جازعان بولاتىنبىز.
ۇلتتىق ۇلان بولىمشەسىندە مەرزىمدى اسكەري قىزمەت اتقارعان ەربايان مۇحتاردىڭ كوماعا تۇسۋىنە جاناما اۋرۋلار سەبەپ بولعانىن اسكەري ماماندار مالىمدەگەن بولاتىن. الايدا، وسى تۇستا ەرباياننىڭ اتا-اناسى بۇل تۇجىرىممەن كەلىسپەيتىندەرىن حابارلاعان ەدى.