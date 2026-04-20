مۇحتار شاحانوۆتىڭ سوڭعى اماناتى
مۇحتار شاحانوۆتىڭ جارى حانشايىم شاحانوۆا پرەزيدەنت قاسىم- جومارت توقايەۆقا اقىننىڭ سوڭعى اماناتىنا قاتىستى حات جولدادى.
ءوتىنىش حاتتا ول مۇحتار شاحانوۆتىڭ قازىرگى جاعدايى اۋىر ەكەنىن ايتىپ، قازاق رۋحانياتىنداعى ورنىنا توقتالعان. سونداي-اق اقىننىڭ سوڭعى تىلەگى رەتىندە ءوزىن وتىرار وڭىرىندەگى ارىستانباب كەسەنەسىنىڭ ىرگەسىنە جەرلەۋدى امانات ەتكەنىن جەتكىزگەن.
«ۇلتىمىزدىڭ ءبىرتۋار پەرزەنتى، «جەلتوقسان» وقيعاسىنىڭ شىندىعىن الەمگە جەتكىزگەن قايراتكەر، بۇكىل تۇركى الەمىنە ورتاق تۇلعا بۇگىندە اۋىر دەرتكە شالدىقتى، ءحالى اسا كۇردەلى جاعدايدا.
مۇحتار شاحانوۆ — تەك اقىن عانا ەمەس، ول ۇلتتىق نامىستىڭ سيمۆولى، قازاق رۋحانياتىنىڭ اسقار شىڭى، سانالى عۇمىرىن ەلىنىڭ ازاتتىعى مەن انا ءتىلىنىڭ مارتەبەسىنە ارناعان ءىرى تۇلعا.
وسىنداي سىن ساعاتتا اقىننىڭ ەڭ سوڭعى ءارى ماڭىزدى اماناتى - ءوزىنىڭ ماڭگىلىك تىنىس تاباتىن جەرى رەتىندە اتا- بابالارىمىزدىڭ كيەلى مەكەنى، وتىرار وڭىرىندەگى ارىستانباب كەسەنەسىنىڭ ىرگەسىنە جەرلەنۋ»، - دەلىنگەن حاتتا.
سونداي-اق ول اتالعان نىساننىڭ تاريحي- مادەني ەسكەرتكىش ەكەنىن ەسكەرە وتىرىپ، بارلىق راسىمدەر زاڭ تالاپتارىنا ساي جۇرگىزىلەتىنىنە كەپىلدىك بەرگەن.
«سىزدەن مۇحتار شاحانوۆتىڭ ۇلت الدىنداعى ەرەن ەڭبەگىن، تاريحي تۇلعاسىن جانە حالىقارالىق دەڭگەيدەگى بەدەلىن نازارعا الىپ، ونىڭ سوڭعى اماناتىنىڭ ورىندالۋىنا مەملەكەتتىك دەڭگەيدە قولداۋ كورسەتۋىڭىزدى سۇرايمىن»، - دەپ جازدى حانشايىم شاحانوۆا.