مۇحتار اۋەزوۆتىڭ مۋزاسى بولعان ارۋلار
استانا. قازاقپارات - بىلەتىندەردىڭ ايتۋىنشا ۇلى جازۋشى مۇحتار اۋەزوۆ ايەلدەرگە نەمقۇرايدى قاراماعان جان. مۇحاڭدى جاقسى كورگەن ايەلدەر دە از بولماعان سياقتى... بۇل ءبىر ۇلكەن شىعارماعا جۇك بولارلىق تاقىرىپ.
مۇحتار اۋەزوۆ ومىرىندە ءۇش رەت ۇيلەنگەن. 1917 -جىلى اتاستىرۋ سالتى بويىنشا ول 15 جاستاعى رايحان ەسىمدى بويجەتكەنگە ۇيلەنەدى. 1918 -جىلى مۇعاميليا ەسىمدى قىزدارى دۇنيەگە كەلەدى. مۇعاميليا اپا 90 جىل ءومىر ءسۇردى. ال رايحاننان تۋعان شوقان ەسىمدى بالاسى ەرتە قايتىس بولىپ كەتكەن.
وكىنىشكە وراي، مۇحتار اۋەزوۆ رايحانمەن كوپ تۇرمايدى. 1920 -جىلى ەكى جاس اجىراسىپ، ول سۇيىكتى قىزىن وزىمەن بىرگە الىپ كەتەدى. ودان كەيىن ابايدىڭ نەمەرەسى، ماعاۋيانىڭ قىزى كاميلاعا ۇيلەنەدى. وقىعان كەربەز قىزعا قولقا سالۋ ءۇشىن ءدىلداعا جالىنىپ-جالپايىپ، اراعا اعايىن-تۋىستاردى ارالاستىرىپ، توعىز دۇرە سىباعاسىن الىپ، ايتەۋىر نە كەرەك، ارمانى كاميلاعا قول جەتكىزىپ، وتاۋ تىگەدى. ەكەۋى قول ۇستاسىپ لەنينگرادقا بارادى. لەنينگرادتىڭ اۋا-رايى كاميلانىڭ دەنساۋلىعىنا جاعا قويماعاندىقتان مۇحتار ونى ەلگە جىبەرەدى. كاميلادان ماعريپا، زەرە اتتى ەكى قىزدارى بولىپ، ولار جاستاي شەتىنەپ كەتكەن. وكىنىشكە وراي مۇحتار مەن كاميلا دا ۇزاق تۇرماي اجىراسادى. كاميلا 1926 -جىلى وكپە اۋرۋىنان دۇنيە سالادى.
مۇحتار اۋەزوۆ لەنينگراد مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىندە وقىپ ءجۇرىپ بولاشاق ايەلى ۆالەنتينا نيكولايەۆنا كۋزمينامەن (كەيىن اۋەزوۆا) تانىسادى. ەكى جاس وقۋ بىتىرگەن سوڭ تاشكەنتكە قونىس اۋدارىپ، ول مۇندا ورتاازيالىق ۋنيۆەرسيتەتتىڭ اسپيرانتۋراسىنا تۇسەدى. وسىلايشا بۇل نەكەدەن 1929 -جىلى لەيلا ەسىمدى قىزى، ال 1935 -جىلى ەرنار ەسىمدى ۇلى دۇنيەگە كەلەدى.
دانىشپان جازۋشىنىڭ زاڭدى نەكەدە بولعان وسى ءۇش جارى - رايحان، كاميلا، ۆالەنتينانى كوپشىلىك بىلەدى. ال ۇلى جازۋشىنىڭ مۋزاسى بولعان باسقا ايەلدەر كىمدەر؟
ءبىلال سۇلەيەۆ، ءىلياس جانسۇگىروۆ ، مۇحتار اۋەزوۆ سىندى الاشتىڭ ءۇش ارىسىنىڭ مۋزاسى بولعان فاتيما سۇلۋ عابيتوۆامەن زاڭدى نەكەدە بولماعان. فاتيما عابيتوۆا مۇحتار اۋەزوۆكە مۇرات ەسىمدى ۇل سىيلاعان.
سونىمەن، اققال، گۇلبان، كۇلان، ماسپەن، ورازكەن، ولگا، ناديا جانە فاتيما…
تابيعاتىنان قاتاڭ ءتارتىپتىڭ ادامى بولعانىمەن جازۋشى نازىك جاندىلارمەن بايلانىستا مەيىرىمدى، جۇمساق بولعان سياقتى.
ال جازۋشىنىڭ سوڭعى ماحابباتى تۇركى تىلدەس ەلدەردىڭ ايەلدەرى اراسىنان ءبىرىنشى بولىپ فيلولوگيا عىلىمىنان دوكتورلىق ديسسەرتاتسيا قورعاعان قازاقتىڭ تۇڭعىش عالىم قىزداردىڭ ءبىرى - اققال حاسەنوۆا دەسەدى بىلەتىندەر…
ريزا مولداشەۆا
Abai.kz