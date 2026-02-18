ق ز
    ەمحانادا جانجال شىعارعان قىزىلوردالىق سوتتالدى

    قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا قالاسىنىڭ №2-سوتى سوتتالۋشىنىڭ مەديتسينا قىزمەتكەرىنىڭ دەنساۋلىعىنا قاساقانا جەڭىل تۇردە زيان كەلتىرگەنىنە بايلانىستى قىلمىستىق ءىستى قارادى. بۇل تۋرالى وبلىستىق سوتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    сотталды
    فوتو: pexels.com

    ءىس قۇجاتتارىنا قاراعاندا، جابىرلەنۋشى دارىگەرلىك امبۋلاتورياداعى كابينەتىندە ناۋقاس قابىلداپ وتىرعان.

    - ول وسى كەزدە كابينەتكە كىرىپ كەلىپ، جانجال شىعارعان. جابىرلەنۋشى كەزەكپەن كىرۋدى تالاپ ەتكەن ۋاقىتتا سوتتالۋشى ونىڭ جاعاسىنان ۇستاپ، جۇدىرىعىمەن سوققى جاساپ، دەنساۋلىعىنا جەڭىل تۇردە زيان كەلتىرگەن، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    سوت وتىرىسىنىڭ قورىتىندىسىنا سايكەس، سوتتالۋشى قىلمىستىق كودەكستىڭ 108-1-بابى 2-بولىگىنىڭ 2-تارماعىمەن كىنالى دەپ تانىلدى. وعان 1 جىل مەرزىمگە باس بوستاندىعىن شەكتەۋ جازاسى تاعايىندالدى.

    اۆتور

    نازەركە سانيازوۆا

     

