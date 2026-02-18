ەمحانادا جانجال شىعارعان قىزىلوردالىق سوتتالدى
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا قالاسىنىڭ №2-سوتى سوتتالۋشىنىڭ مەديتسينا قىزمەتكەرىنىڭ دەنساۋلىعىنا قاساقانا جەڭىل تۇردە زيان كەلتىرگەنىنە بايلانىستى قىلمىستىق ءىستى قارادى. بۇل تۋرالى وبلىستىق سوتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ءىس قۇجاتتارىنا قاراعاندا، جابىرلەنۋشى دارىگەرلىك امبۋلاتورياداعى كابينەتىندە ناۋقاس قابىلداپ وتىرعان.
- ول وسى كەزدە كابينەتكە كىرىپ كەلىپ، جانجال شىعارعان. جابىرلەنۋشى كەزەكپەن كىرۋدى تالاپ ەتكەن ۋاقىتتا سوتتالۋشى ونىڭ جاعاسىنان ۇستاپ، جۇدىرىعىمەن سوققى جاساپ، دەنساۋلىعىنا جەڭىل تۇردە زيان كەلتىرگەن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سوت وتىرىسىنىڭ قورىتىندىسىنا سايكەس، سوتتالۋشى قىلمىستىق كودەكستىڭ 108-1-بابى 2-بولىگىنىڭ 2-تارماعىمەن كىنالى دەپ تانىلدى. وعان 1 جىل مەرزىمگە باس بوستاندىعىن شەكتەۋ جازاسى تاعايىندالدى.
اۆتور
نازەركە سانيازوۆا