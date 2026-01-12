Meta قازاقستان نارىعىن بىلەتىن مامان ىزدەپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - Facebook ،Instagram جانە WhatsApp پلاتفورمالارىنا يەلىك ەتەتىن Meta كورپوراتسياسى قازاقستان نارىعىنا جاۋاپتى ارنايى مامان ىزدەيتىنىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
Market Specialist Kazakhstan اتتى بوس جۇمىس ورنى كومپانيانىڭ رەسمي Meta Careers پلاتفورماسىندا جاريالانعان. قىزمەتتىك جۇمىس ورنى - يرلانديانىڭ دۋبلين قالاسى.
جاڭا مامان Meta-نىڭ ەۋروپالىق كومانداسىنىڭ قۇرامىندا جۇمىس ىستەپ، قازاقستانعا قاتىستى اقپاراتتىق پروتسەستەرگە جاۋاپ بەرەدى. ونىڭ نەگىزگى مىندەتتەرىنىڭ قاتارىنا: داعدارىس جاعدايلارىندا جەدەل ارەكەت ەتۋ، پلاتفورماداعى سىني جانە سەزىمتال كونتەنتتى باقىلاۋ مەن تالداۋ، سونداي- اق on-call فورماتىنداعى وپەراتسيالىق مودەلگە قاتىسۋ جاتادى.
سونىمەن بىرگە مامان قازاقستانداعى جەرگىلىكتى اقپاراتتىق ورتاعا ءتان تاۋەكەلدەردى باعالاپ، الەۋمەتتىك جەلىلەردە تارالۋى مۇمكىن داۋلى نەمەسە قاۋىپتى كونتەنتكە قاتىستى شەشىم قابىلداۋ پروتسەسىنە اتسالىسادى. Meta اتاپ وتكەندەي، بۇل مىندەتتى العان ادام تىلدىك، مادەني جانە قوعامدىق ەرەكشەلىكتەردى تەرەڭ ءتۇسىنۋى، سونداي-اق ءوڭىردىڭ گەوساياسي كونتەكستىنەن حاباردار بولۋى قاجەت.
بوس جۇمىس ورنىنىڭ سيپاتتاماسىندا از ۇلتتار، جەرگىلىكتى قاۋىمداستىقتار جانە الەۋمەتتىك تۇرعىدان وسال توپتارعا قاتىستى كونتەنتپەن جۇمىس ىستەۋ دە ماڭىزدى باعىتتاردىڭ ءبىرى رەتىندە كورسەتىلگەن. سوندىقتان ۇمىتكەردەن كاسىبي ادەپ، جاۋاپكەرشىلىك جانە سەزىمتال تاقىرىپتارمەن جۇمىس ىستەۋ تاجىريبەسى سۇرالادى.
بۇدان بولەك، Market Specialist Meta پلاتفورمالارىنداعى قازاقستاندىق پايدالانۋشىلارعا كورسەتىلەتىن قولداۋدى جاقسارتۋعا باعىتتالعان اۋقىمدى شەشىمدەردى ازىرلەۋگە، سونداي-اق باسقا ەلدەردەگى كوماندالارمەن تىعىز حالىقارالىق ۇيلەستىرۋ جۇمىستارىنا قاتىسادى.
ايتا كەتەيىك، بۇل ورىن Meta كومپانياسىنىڭ ايماقتىق نارىقتارعا بەيىمدەلۋ جانە جەرگىلىكتى ەرەكشەلىكتەردى ەسكەرە وتىرىپ كونتەنتتى باسقارۋ ساياساتىن كۇشەيتۋگە باسىمدىق بەرىپ وتىرعانىن كورسەتەدى.