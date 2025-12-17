مەديتسينا سالاسىنداعى زاڭ تالاپتارىن بۇزعان تۇلعالار جاۋاپقا تارتىلدى
استانا. KAZINFORM – ءى ءى م دارىلىك زاتتاردى ساقتاۋ مەن وتكىزۋ تالاپتارى ۇنەمى باقىلاۋدا ەكەنىن ەسكەرتەدى.
8-12-جەلتوقسان ارالىعىندا ءى ءى م ەل اۋماعىنداعى باقىلاناتىن زاتتاردىڭ زاڭدى اينالىمى سالاسىنداعى قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ جولىن كەسۋگە، ونىڭ ىشىندە قۇرامىندا ەسىرتكىسى بار دارىلىك پرەپاراتتاردى رەتسەپتسىز وتكىزۋگە قارسى باعىتتالعان «دارمەك» كەزەكتى اۋقىمدى جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسىنىڭ كەزەڭىن وتكىزدى.
ناتيجەسىندە بەلگىلەنگەن تالاپتاردى بۇزۋعا جول بەرگەن مەديتسينالىق ۇيىمداردىڭ لاۋازىمدى تۇلعالارىنا قاتىستى قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 303-بابى بويىنشا 7 قىلمىستىق ءىس قوزعالدى، 136 زاڭدى تۇلعا، ونىڭ ىشىندە 166 مەديتسينا قىزمەتكەرى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
سينتەتيكالىق ەسىرتكىلەردى وندىرۋدە پايدالانىلۋى مۇمكىن شامامەن 1 مىڭ توننا پرەكۋرسوردىڭ، 60 مىڭعا جۋىق تابلەتكانىڭ، 75 مىڭنان استام پسيحواكتيۆتى پرەپاراتتى امپۋلالارىنىڭ اينالىمى شەكتەلدى.
اتاپ ايتقاندا، قاراعاندى وبلىسىندا رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ اۋماعىنان جەتكىزىلگەن 64 توننا كۇكىرت قىشقىلى ساقتالعان تەمىرجول تسيستەرناسىنىڭ تەحنيكالىق نىعايتىلۋى تالاپتارعا ساي كەلمەيتىنى انىقتالدى.
شىمكەنت قالاسىندا مەديتسينالىق مەكەمەلەردىڭ بىرىندە ليتسەنزيالىق تالاپتاردىڭ بۇزىلۋى انىقتالىپ، سونىڭ ناتيجەسىندە پسيحوتروپتىق پرەپاراتتاردىڭ 50 مىڭ بىرلىگى اينالىمعا جىبەرىلمەدى. تۇركىستان وبلىسىندا زاڭدى تۇلعالاردىڭ ءبىرى 100 توننا كۇكىرت قىشقىلىن مامانداندىرىلعان كۇزەتتىڭ سۇيەمەلدەۋىنسىز تاسىمالداعان. ال جەتىسۋ وبلىسىندا سينتەتيكالىق ەسىرتكىلەردى دايىنداۋدا قولدانىلاتىن ەفەدرا پرەكۋرسورىنىڭ 200 كەلى تاركىلەندى.
الماتى وبلىسىندا مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى باقىلاناتىن پرەپاراتتاردى ارنايى جابدىقتالعان قويماعا ەمەس، رەانيماتسيالىق پالاتادا ساقتاعان. ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ەسىرتكى قۇرالدارىنىڭ، پسيحوتروپتىق زاتتار مەن پرەكۋرسورلاردىڭ اينالىمىن جۇزەگە اسىراتىن بارلىق زاڭدى تۇلعانى ولاردى تاسىمالداۋ، ساقتاۋ، پايدالانۋ جانە وتكىزۋ نورمالارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىرادى.
ەسكە سالامىز، ەسىرتكىلەردىڭ زاڭدى اينالىمى سالاسىنداعى زاڭنامانى بۇزعانى ءۇشىن قىلمىستىق جانە اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەن. سونىمەن قاتار قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى ەل اۋماعىنان تىس جەرگە شىققاندا كەلەسى ءمان-جايعا ەرەكشە نازار اۋدارۋى قاجەت. كەيبىر مەملەكەتتەردە، ونىڭ ىشىندە رەسەي فەدەراتسياسىندا، ەلىمىزدىڭ اۋماعىندا تىيىم سالىنباعانىنا قاراماستان، گارمالا (ادىراسپان) وسىمدىگىن اكەلۋگە، اكەتۋگە، تاسىمالداۋعا جانە ساقتاۋعا تىيىم سالىنعان.
