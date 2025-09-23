مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە قانداي قولداۋ كورسەتىلىپ وتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ مارتەبەسى مەن الەۋمەتتىك جاعدايىن ارتتىرۋ بويىنشا شارالار كەشەنىن ىسكە اسىرۋ جالعاسىپ جاتىر.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مامانداردى، ونىڭ ىشىندە اۋىلدىق جەرلەردە جۇمىس ىستەۋگە كەلگەن جاس كادرلاردى قولداۋعا باعىتتالعان ءبىرقاتار باستامانى ەنگىزدى.
اۋىلدىق ەلدى مەكەندەردە ەڭبەك جولىن باستاعان جاس ماماندار كوتەرمە جاردەماقى، تۇرعىن ۇيگە جەڭىلدىكتى كرەديتتەر، جالاقىعا قوسىمشا تولەمدەر جانە الەۋمەتتىك قولداۋدىڭ باسقا دا تۇرلەرىن الادى.
2024-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋعا نەمەسە سالۋعا بيۋجەتتىك كرەديت مولشەرى ۇلعايتىلدى: اۋدان ورتالىقتارىنا كەلگەن ماماندار ءۇشىن 2500 ا ە ك (9,2 ميلليون تەڭگە) جانە اۋىلدىق ەلدى مەكەندەردى تاڭداعان دارىگەرلەر ءۇشىن - 2000 ا ە ك (7,3 ميلليون تەڭگە).
اۋىلدىق جەرگە كەمىندە بەس جىل مەرزىمگە كەلگەن مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە 100 ەسەلەنگەن ە ت ج (8,5 ميلليون تەڭگە) مولشەرىندە ءبىرجولعى اقشالاي تولەم ەنگىزىلدى. مۇنداي قولداۋدى 2024-جىلى 254 مامان، 2025-جىلى 106 مامان الدى. قوسىمشا ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشتىڭ 100 ەسەلەنگەن مولشەرىندە كوتەرمە جاردەماقى بەرىلەدى.
رەسپۋبليكا بويىنشا 2022-2024-جىلدار ارالىعىندا الەۋمەتتىك قولداۋدىڭ ءتۇرلى شارالارىمەن بارلىعى 2643 مەديتسينا قىزمەتكەرى قامتىلدى. ونىڭ ىشىندە 1470 مامان جاردەماقى جانە كوتەرمە تولەمدەر الدى، 977 تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتىلدى، 196 كوممۋنالدىق شىعىستاردى وتەۋدى، جالاقىعا قوسىمشا اقىنى، وقىتۋدى جانە بايلانىس اقىسىن تولەۋدى قوسا العاندا، قولداۋدىڭ وزگە دە تۇرلەرىن الدى. قارجىلاندىرۋ رەسپۋبليكالىق جانە جەرگىلىكتى بيۋجەتتەر، سونداي-اق مەديتسينالىق ۇيىمداردىڭ بيۋجەتتەرى ەسەبىنەن جۇزەگە اسىرىلدى.
ۇسىنىلعان قولداۋ كولەمى بويىنشا سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى (440 قىزمەتكەر)، قوستاناي وبلىسى (295) جانە پاۆلودار وبلىسى (267) كوشباسشى بولدى. س ق و كوتەرمە تولەمدەر (177)، تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتۋ (89) جانە قوماقتى قوسىمشا تولەمدەر (121) بويىنشا جوعارى كورسەتكىشتەردى قوسا العاندا، قامتۋ كولەمى بويىنشا ءابسوليۋتتى كوشباسشىلىقتى كورسەتەدى. قوستاناي وبلىسى تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتۋ (85) جانە كوتەرمە تولەمدەر (78) بويىنشا مىقتى پوزيتسيالارعا يە، بۇل رەتتە قارجىلاندىرۋدىڭ ەداۋىر بولىگى جەرگىلىكتى بيۋجەتتەن تۇسەدى. پاۆلودار وبلىسى جەرگىلىكتى بيلىكتىڭ قولداۋعا (112 قىزمەتكەر) جانە جۇيەلى تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتۋگە (58 مامان) ايتارلىقتاي قاتىسۋىمەن ەرەكشەلەنەدى. بۇل وڭىرلەر كوپ ارنالى قامتۋدى قامتاماسىز ەتتى جانە مەديتسينالىق كادرلاردى تارتۋ مەن ۇستاپ قالۋدىڭ تۇراقتى تاسىلدەرىن كورسەتەدى.
كاسىپتىڭ بەدەلىن ارتتىرۋ ءۇشىن جىل سايىن 1000 ا ە ك ءبىرجولعى تولەممەن «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن دارىگەرى» قۇرمەتتى اتاعى بەرىلەدى، سونداي-اق «ماماندىعى بويىنشا ۇزدىك» رەسپۋبليكالىق كونكۋرسىنىڭ جەڭىمپازدارىنا 500 ا ە ك مولشەرىندە ىنتالاندىرۋ تولەمى كوزدەلگەن. 2024-جىلى بۇل اتاققا 16 مامان، 2025-جىلى - 17 مامان يە بولدى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ قىزمەتكەرلەرىنە ارنالعان الەۋمەتتىك پاكەت سونداي-اق مەكتەپكە دەيىنگى ۇيىمدارداعى بالالارعا ارنالعان ورىنداردى باسىمدىقپەن بەرۋدى جانە قىزمەتتىك مىندەتتەرىن اتقارۋ كەزىندە قازا تاپقان نەمەسە مۇگەدەك بولعان مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ بالالارى ءۇشىن ج و و- عا كونكۋرستان تىس ءتۇسۋ مۇمكىندىگىن، سونداي-اق كولىك شىعىستارىن وتەۋدى قامتيدى.
2023-2027-جىلدارعا ارنالعان كوشى-قون ساياساتىنىڭ تۇجىرىمداماسى شەڭبەرىندە قونىس اۋدارۋشىلار ءۇشىن تۇرعىن ءۇي قۇنىنىڭ %50 مولشەرىندە قارجىلىق كومەك الۋعا قۇقىعى بار ەكونوميكالىق ۇتقىرلىق سەرتيفيكاتتارى، سونداي-اق «جاستار پراكتيكاسى» جوباسىنىڭ شەڭبەرىندە جاس مامانداردىڭ جالاقىسىنا قوسىمشا ۇستەمەاقىلار كوزدەلگەن.
بۇدان باسقا، مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى وبلىستاردىڭ اكىمدىكتەرىمەن جانە وتباسى بانكىمەن بىرلەسىپ، 2026-جىلى كادر تاپشىلىعى بارىنشا قاتتى سەزىلەتىن وڭىرلەردە اسا تاپشى ماماندىقتار دارىگەرلەرىن تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتۋدى جوسپارلاپ وتىر.
ايتا كەتەلىك دارىگەرلەرگە قوسىمشا 1 ميلليون 700 مىڭ تەڭگەگە دەيىن تولەم بەرىلۋى مۇمكىن ەكەنى تۋرالى جازعان ەدىك.