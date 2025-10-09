مەديانالىق جالاقى 2025-جىلى قانشا مىڭ تەڭگە بولدى
استانا. KAZINFORM - وتكەن جىلى مەديانا جالاقىسى، ياعني جالاقى مولشەرىنىڭ تەڭ جارتىسىنان جوعارى جانە كەرىسىنشە تومەن بولاتىن ورتالىق كورسەتكىش 285677 تەڭگە بولعان، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى.
2025-جىلدىڭ ءساۋىر ايىندا بيۋرو جالاقى مولشەرى بويىنشا جىل سايىنعى قىزمەتكەرلەردىڭ جالاقىسىن ءبولۋ زەرتتەۋىن جۇرگىزدى. بۇل زەرتتەۋ ءبىر ايدا تولىق جۇمىس ىستەگەن جۇمىسشىلاردى قامتىدى، سونىڭ ىشىندە بارلىق ءىرى كاسىپورىندار مەن ءىرى كاسىپكەرلىك قىزمەتپەن اينالىسپايتىن ورتا جانە شاعىن كاسىپورىنداردىڭ 30 پايىز ىرىكتەپ الىندى.
ءساۋىر ايىنا قاتىستى ناقتى جالاقى تۋرالى مالىمەتتەر بارلىق قوسىمشا تولەمدەر، ۇستەماقىلار، سىياقىلار، سالىقتار مەن زەينەتاقى اۋدارىمدارىن ەسەپكە الدى. زەرتتەۋ قورىتىندىسى بويىنشا تولىق اي جۇمىس ىستەگەن جۇمىسشىلار سانى اتالعان كاسىپورىنداردا 3338,3 مىڭ ادامدى قۇرادى، ولاردىڭ 48,5 پايىز (1620,7 مىڭ ادام) ەر ادامدار، 51,5 پايىز (1717,6 مىڭ ادام) - ايەلدەر.
- 2025-جىلعى زەرتتەۋ ناتيجەسىندە جۇمىسشىلاردىڭ مەديانالىق جالاقىسى 317512 تەڭگەنى قۇرادى. وتكەن جىلى مەديانا جالاقىسى، ياعني جالاقى مولشەرىنىڭ تەڭ جارتىسىنان جوعارى جانە كەرىسىنشە تومەن بولاتىن ورتالىق كورسەتكىش 285677 تەڭگە بولعان. وسىلايشا، مەديانا جالاقىسىنىڭ مولشەرى ءبىر جىل ىشىندە 11,1 پايىز وسكەن. ورتا ءبىلىمدى جۇمىسشىلاردىڭ اي سايىنعى ورتاشا جالاقىسى - 289673 تەڭگە، جوعارى بىلىمدىلەردىكى - 497563 تەڭگە، ال جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم دەڭگەيىندەگى قىزمەتكەرلەردىڭ جالاقىسى - 672493 تەڭگە بولدى، - دەلىنگەن بيۋرو تاراتقان اقپاراتتا.
بۇدان بۇرىن قازاقستاندا حالىقتىڭ جارتىسىنان كوبى ءومىر ءسۇرۋ دەڭگەيىنە قاناعاتتاناتىنى انىقتالدى.