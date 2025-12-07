مەدەۋدەگى جاڭارتۋ جۇمىستارى قالاي ءجۇرىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - الماتى اكىمى دارحان ساتىبالدى «مەدەۋ» بيىك تاۋلى سپورت كەشەنىن قايتا جاڭعىرتۋ جۇمىستارىنىڭ بارىسىمەن تانىستى.
جاڭعىرتۋ كەزىندە مۇز ايدىنى كەشەنىنىڭ تاريحي كەلبەتى تولىق ساقتالادى.
- جوبا ەنەرگيا ۇنەمدەيتىن شەشىمدەردى ەنگىزۋدى كوزدەيدى: جاڭا توڭازىتقىش جابدىعى ورناتىلىپ، ينجەنەرلىك جەلىلەر جاڭارتىلادى. شىعىس قاناتتاعى قوناق ءۇي جوندەلەدى، ال باتىس تريبۋنادا كوفەحانالارى بار تەرراسا مەن دەمالىس ايماعى جاسالادى، - دەلىنگەن الماتى اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان حابارلامادا.
سونىمەن قاتار كەشەن الدىندا SUN- DECK دەمالىس ايماعىن قۇرىلادى. ىرگەلەس اۋماققا جۇرگىنشىلەر باعىتتارى، شولۋ الاڭدارى، كوگالداندىرۋ جانە ساۋلەتتىك جارىقتاندىرۋ قوسىلادى. مۇگەدەكتىگى بار جاندار ءۇشىن ەكى جەدەلساتى ورناتىلادى.
- بۇل جۇمىستار 2027 -جىلى ءتورتىنشى توقسانىندا اياقتالادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر، - دەپ حابارلادى اكىمدىك.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن «مەدەۋ» مۇز ايدىنىن جاڭعىرتۋ جۇمىستارى اياسىندا جاڭا جوبالار جۇزەگە اسىرىلاتىنىن جازعانبىز.
اۆتور
مەيىرمان لەس