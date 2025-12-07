ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:05, 07 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    مەدەۋدەگى جاڭارتۋ جۇمىستارى قالاي ءجۇرىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - الماتى اكىمى دارحان ساتىبالدى «مەدەۋ» بيىك تاۋلى سپورت كەشەنىن قايتا جاڭعىرتۋ جۇمىستارىنىڭ بارىسىمەن تانىستى.

    «Медеудегі» жаңғырту жұмыстары қалай жүріп жатыр
    فوتو: الماتى اكىمدىگى

    جاڭعىرتۋ كەزىندە مۇز ايدىنى كەشەنىنىڭ تاريحي كەلبەتى تولىق ساقتالادى.

    - جوبا ەنەرگيا ۇنەمدەيتىن شەشىمدەردى ەنگىزۋدى كوزدەيدى: جاڭا توڭازىتقىش جابدىعى ورناتىلىپ، ينجەنەرلىك جەلىلەر جاڭارتىلادى. شىعىس قاناتتاعى قوناق ءۇي جوندەلەدى، ال باتىس تريبۋنادا كوفەحانالارى بار تەرراسا مەن دەمالىس ايماعى جاسالادى، - دەلىنگەن الماتى اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان حابارلامادا.

    «Медеудегі» жаңғырту жұмыстары қалай жүріп жатыр
    فوتو: الماتى اكىمدىگى

    سونىمەن قاتار كەشەن الدىندا SUN- DECK دەمالىس ايماعىن قۇرىلادى. ىرگەلەس اۋماققا جۇرگىنشىلەر باعىتتارى، شولۋ الاڭدارى، كوگالداندىرۋ جانە ساۋلەتتىك جارىقتاندىرۋ قوسىلادى. مۇگەدەكتىگى بار جاندار ءۇشىن ەكى جەدەلساتى ورناتىلادى.

    «Медеудегі» жаңғырту жұмыстары қалай жүріп жатыр
    فوتو: الماتى اكىمدىگى

    - بۇل جۇمىستار 2027 -جىلى ءتورتىنشى توقسانىندا اياقتالادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر، - دەپ حابارلادى اكىمدىك.

    Как проходит реконструкция катка «Медеу» в Алматы
    فوتو: الماتى اكىمدىگى
    «Медеудегі» жаңғырту жұмыстары қалай жүріп жатыр
    فوتو: الماتى اكىمدىگى
    Как проходит реконструкция катка «Медеу» в Алматы
    فوتو: الماتى اكىمدىگى

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن «مەدەۋ» مۇز ايدىنىن جاڭعىرتۋ جۇمىستارى اياسىندا جاڭا جوبالار جۇزەگە اسىرىلاتىنىن جازعانبىز.

    اۆتور

    مەيىرمان لەس

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
