مەدەۋ مۇز ايدىنىن جاڭعىرتۋ جوباسى: ەكوپارك پەن زاماناۋي مۋزەي سالىنادى
الماتى. KAZINFORM - «مەدەۋ» مۇز ايدىنىن جاڭعىرتۋ جۇمىستارى اياسىندا جاڭا جوبالار جۇزەگە اسىرىلماق.
بۇل تۋرالى قالا قۇرىلىسىن باقىلاۋ باسقارماسى حابارلادى. ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، سپورتتىق نىساندا دايىندىق كەزەڭىنەن الداعى ۋاقىتتا قۇرىلىس ايماعى قورشالىپ، نەگىزگى جۇمىستار باستالادى.
جوبا اياسىندا مۇز ايدىنىنا ارنالعان جاڭا توڭازىتقىش جۇيەسى ورناتىلادى، ينجەنەرلىك كوممۋنيكاتسيالار تولىق جاڭارتىلىپ، كەشەن گازبەن قامتاماسىز ەتىلەدى.
- مۇزدىڭ ساپاسى مەن جاعدايىن ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە باقىلايتىن جاساندى ينتەللەكت جۇيەسى ەنەرگيا تۇتىنۋىن %25 عا دەيىن ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونداي-اق كورەرمەندەرگە ارنالعان جىلى ورىندىقتار قويىلادى، - دەپ حابارلادى باسقارما.
جوباعا سايكەس، «مەدەۋدىڭ» شىعىس قاناتىنداعى قوناق ءۇي «ءتورت جۇلدىز» ستاندارتىنا ساي قايتا جوبالانادى. ال سپورتشىلار مەن تۋريستەرگە ارنالعان زاماناۋي وڭالتۋ ورتالىعى اشىلادى. وندا ساۋنا، ماسساج بولمەلەرى جانە شۇعىل ءارى پروفيلاكتيكالىق كومەك كورسەتۋگە ارنالعان مەديتسينالىق ءبولىم جۇمىس ىستەيدى.
سونداي-اق كەشەن اۋماعىندا «3D» تۇجىرىمداماسىنا نەگىزدەلگەن ينتەراكتيۆتى مۋزەي ەكسپوزيتسياسى جاساقتالادى. ول زاماناۋي مۋلتيمەديالىق جانە كورمە جابدىقتارىمەن تولىق قامتىلادى. باتىس تريبۋنادا اۋماعى 900 شارشى مەتر بولاتىن كوفەحانالارى مەن دەمالىس ورىندارى بار كەڭ تەرراسا پايدا بولادى.
ودان بولەك بۇرىنعى ماشينا زالىنىڭ ماڭىندا كولەمى 25×15 مەتر، جىلى سۋى بار اشىق باسسەين سالىنادى. ادامداردىڭ ىڭعايلىعى ءۇشىن تريبۋنا مەن قابىلداۋ بولمەسى، كيىم اۋىستىراتىن بولمەلەر جانە قىزمەت كورسەتۋ عيماراتى قاراستىرىلعان. جاڭا باسسەين جىل بويى جۇمىس ىستەيتىن بولادى.
- كەشەننىڭ اينالاسىندا سەرۋەن جولدارى بار ەرەكشە ەكوپارك سالۋ جوسپارلانعان. ول جەردەن جاساندى سارقىراما، كىشى الماتى وزەنى مەن تاۋدىڭ اسەم كورىنىسىن تاماشالاۋعا بولادى. نەگىزگى نىسانداردى جانە جاڭا دەمالىس ايماقتارىن بايلانىستىراتىن شىعىس جانە باتىس باعىتتاردا جۇرگىنشىلەرگە ارنالعان ەكى كوپىر سالىنادى، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو.
مۇز ايدىنىن جاڭعىرتۋ جۇمىستارى 2027 -جىلى اياقتالادى.
اۆتور
دوسبول اتاجان