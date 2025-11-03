«مەدەۋ» مۇز ايدىنى ەكى جىلعا جابىلدى
استانا. KAZINFORM - الماتىنىڭ سيمۆولىنا اينالعان ايگىلى «مەدەۋ» مۇز ايدىنى قايتا جاڭعىرتۋدان وتەدى. قالا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، قازىر جوبانىڭ دايىندىق كەزەڭى باستالىپ، الداعى ۋاقىتتا قۇرىلىس الاڭى قورشالىپ، نەگىزگى جۇمىستار ىسكە قوسىلادى.
جاڭعىرتۋ اياسىندا مۇز ايدىنىنا زاماناۋي توڭازىتقىش جۇيەسى ورناتىلىپ، بارلىق ينجەنەرلىك جەلىلەر تولىق اۋىستىرىلادى. كەشەن العاش رەت تابيعي گازبەن قامتاماسىز ەتىلەدى.
ەڭ باستى جاڭالىقتاردىڭ ءبىرى - مۇز ساپاسى مەن تەمپەراتۋرالىق جاعدايدى جاساندى ينتەللەكت ارقىلى باقىلاۋ جۇيەسىنىڭ ەنگىزىلۋى. بۇل تەحنولوگيا ەنەرگيا شىعىنىن 25 پايىزعا دەيىن ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونداي-اق، كورەرمەندەرگە ارنالعان جىلى ورىندىقتار ورناتىلادى.
شىعىس قاناتتاعى قوناق ءۇي ءتورت جۇلدىزدى ستاندارتقا ساي قايتا جوبالانىپ، سپورتشىلار مەن قوناقتارعا ارنالعان وڭالتۋ ورتالىعى اشىلادى. مۇندا ساۋنا، ماسساج بولمەلەرى جانە مەديتسينالىق قىزمەت كورسەتۋ ءبولىمى جۇمىس ىستەيتىن بولادى.
كەشەن اۋماعىندا زاماناۋي تەحنولوگياعا نەگىزدەلگەن ينتەراكتيۆتى مۋزەي جاساقتالادى. ول 3D تۇجىرىمداماسى بويىنشا قۇرىلىپ، مۋلتيمەديالىق ەكسپوزيتسيالار مەن كورمە جابدىقتارىمەن تولىق قامتىلادى.
سونىمەن قاتار، باتىس تريبۋنادا جالپى اۋماعى 900 شارشى مەترلىك كەڭ تەرراسا، كوفەحانالار مەن دەمالىس ورىندارى اشىلادى. كەشەن الدىنداعى كەڭىستىكتە SUN- DECK اتتى جاڭا كوپفۋنكتسيونالدى دەمالىس ايماعى پايدا بولىپ، ول قالا تۇرعىندارى مەن تۋريستەرگە ارنالعان جاڭا تارتىلىس ورتالىعىنا اينالادى.
بۇرىنعى ماشينا زالىنىڭ ماڭىندا 25×15 مەترلىك جىلى سۋى بار اشىق باسسەين سالىنادى. مۇندا كەلۋشىلەرگە ارنالعان تريبۋنا، كيىم اۋىستىراتىن بولمەلەر جانە قابىلداۋ ايماعى قاراستىرىلعان.
«باسسەين جىل بويى جۇمىس ىستەپ، قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا تاۋدا تازا اۋادا شومىلۋ مۇمكىندىگىن ۇسىنادى»، - دەيدى اكىمدىك وكىلدەرى.
جوبانىڭ سوڭعى كەزەڭىندە «مەدەۋ» اينالاسىندا سەرۋەن جولدارى مەن ەكولوگيالىق ساياباق سالىنىپ، كەشەن تولىققاندى سپورت جانە دەمالىس ورتالىعىنا اينالادى.