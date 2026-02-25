مۇعالىمدەر وقۋشىنىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا تەك وقۋ پروتسەسى كەزىندە جاۋاپتى بولماق
استانا. KAZINFORM - پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ قاراۋىنا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە پەداگوگ مارتەبەسى جانە ءبىلىم بەرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ جوباسى ەنگىزىلدى.
- اتالعان زاڭ جوباسى پەداگوگتەردىڭ قۇقىعىن قورعاۋدى كۇشەيتۋ ماقساتىندا ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ باستاماسىمەن ازىرلەندى. قۇجاتتا كەلەسى نورمالار ۇسىنىلدى. بىرىنشىدەن، پەداگوگتەردىڭ بالالاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىگىن تەك وقۋ پروتسەسى بارىسىندا ايقىنداۋ ەسكەرىلگەن، ياعني وقۋدان تىس ۋاقىتتا جانە كانيكۋل نەمەسە كەشكى ۋاقىتتا اتا-اناسىنىڭ جاۋاپكەرشىلىگى بولۋى ءتيىس. بۇل ماسەلە بويىنشا مەملەكەت باسشىسىنىڭ تامىز كەڭەسىندە بەرگەن تاپسىرماسى بار. ەكىنشىدەن، پەداگوگتەردى ولاردىڭ كاسىبي قىزمەتىنە قاتىسى جوق ءتۇرلى ءىس-شارالارعا تارتۋعا جول بەرمەۋ نورماسى قامتىلعان، - دەدى دەپۋتات اسحات ايماعامبەتوۆ ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا.
سونىمەن قاتار ول ەسەپتىلىكتى ءبىر مەزگىلدە ەكى فورماتتا - قاعاز جانە ەلەكتروندى تۇردە جۇرگىزۋگە تىيىم سالۋ ۇسىنىسى ەنگىزىلگەنىن ايتتى. تەك ءبىر فورماتتا عانا بولۋى ءتيىس.
- مۇنىمەن قوسا، «اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى» كودەكسىنە پەداگوگتەردىڭ قۇقىعىن بۇزعانى ءۇشىن سانكسيالاردى كۇشەيتۋ جونىندەگى ناقتى نورمالاردى ۇسىنىپ وتىرمىز. وسى ورايدا ءماجىلىستىڭ الەۋمەتتىك-مادەني دامۋ كوميتەتى زاڭ جوباسىن قاراپ، ول بويىنشا قورىتىندى ازىرلەۋگە دايىن، - دەدى دەپۋتات.