مباپپە سوتتا جەڭىسكە جەتتى: پ س ج وعان 61 ميلليون ەۋرو تولەيدى
استانا. KAZINFORM - ەڭبەك سوتىنىڭ شەشىمىنە سايكەس، پ س ج تەز ارادا كيليان مباپپاعا 61 ميلليون ەۋرو تولەۋى كەرەك، دەپ حابارلايدى RMC SPORT.
سپورتشى پ س ج فۋتبول كلۋبىمەن بىلتىر قوش ايتىسقان. ول كەلىسىمشارت مەرزىمى اياقتالماي تۇرىپ تولەنبەگەن ءۇش ايلىق جالاقىسى، بونۋستارى مەن اقىلى ەڭبەك دەمالىس ءۇشىن تولەمىن تالاپ ەتكەن. ەندى فۋتبول كلۋب بۇرىنعى ويىنشىسىنا تولىق سومانى تەز ارادا تولەۋى قاجەت.
- ءبىز 18 ايدان بەرى قولدان كەلگەننىڭ ءبارىن جاسادىق. بۇل شەشىم ءبىز ءۇشىن جەڭىس. مۇنىڭ ءبارى جەكە ماسەلە ەمەس. بۇل جاي عانا پرينتسيپ. ءسىز ءوز جۇمىسىڭىز ءۇشىن اقى الاسىز، سول سەكىلدى، - دەدى ويىنشىنىڭ ادۆوكاتتارى.
شەشىم شىققاننان كەيىن كوپ ۇزاماي پسج مالىمدەمە جاريالادى.
- «پاري سەن- جەرمەن» پاريج ونەركاسىپتىك تريبۋنالىنىڭ شەشىمىن مويىندايدى. قايتا شاعىمدانۋ قۇقىعىن ساقتاي وتىرىپ، شەشىمدى ورىنداۋدى موينىنا الادى. پاري سەن-جەرمەن ءارقاشان ادال ارەكەت ەتتى جانە بۇل ءىسىن جالعاستىرا بەرەدى. ەندى كلۋب ويىنشىعا مانسابىنىڭ سوڭىنا دەيىن جاقسىلىق تىلەيدى، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
بۇعان دەيىن مباپپە جاڭا ماۋسىمنان باستاپ «رەال» ساپىندا جاڭا نومىرمەن وينايتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.