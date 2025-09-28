مباپپە الماتىعا كەلەدى: «رەال مادريد» «قايراتقا» قارسى قۇرامىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - يسپانيانىڭ «رەال مادريد» كلۋبى فۋتبولدان UEFA چەمپيوندار ليگاسى نەگىزگى كەزەڭى ەكىنشى تۋرىنداعى قازاقستاندىق «قايراتقا» قارسى قۇرامىن جاريالادى.
كەزدەسۋ 30-قىركۇيەك كۇنى ساعات 21:45 تە الماتىداعى ورتالىق ستاديوندا باستالىپ، «Qazaqstan» جانە «Qazsport» تەلەارناسىنان تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.
باس باپكەر حاۆي الونسو بۇل كەزدەسۋدە تاجىريبەلى فۋتبولشىلارعا سەنىم ارتاتىنىن ءبىلدىردى. ولاردىڭ قاتارىندا تيبو كۋرتۋا، دجۋد كيليان مباپپە، بەللينگەم، ۆينيسيۋس جۋنيور سىندى جۇلدىزدار بار.
قاقپاشىلار: تيبو كۋرتۋا، اندرەي لۋنين، حاۆي ناۆاررو؛
قورعاۋشىلار: داۆيد الابا، راۋل اسەنسيو، الۆارو كاررەراس، فران گارسيا، دين حەيسەن، داۆيد حيمەنەس؛
جارتىلاي قورعاۋشىلار: دجۋد بەللينگەم، ەدۋاردۋ كاماۆينگا، فەدەريكو ۆالۆەردە، ورەلەن چۋامەني، اردا گيۋلەر، داني سەبالوس؛
شابۋىلشىلار: ۆينيسيۋس جۋنيور، كيليان مباپپە، ەندريك، رودريگو، گونسالو گارسيا، برايم دياس، فرانكو ماستانتۋونو.
العاشقى تۋردا الماتىلىق كلۋب سىرت الاڭدا «سپورتينگ» (پورتۋگاليا) كومانداسىنا 1:4 ەسەبىمەن جول بەردى.
الماتىلىق كلۋب ەندى «رەال مادريد» (يسپانيا)، «ينتەر» (يتاليا)، «ارسەنال» (انگليا)، «بريۋگگە» (بەلگيا)، «وليمپياكوس» (گرەكيا)، «پافوس» (كيپر)، «كوپەنگاگەن» (دانيا) كلۋبتارىمەن وينايدى.
نەگىزگى كەزەڭدە بارلىعى 36 كوماندا سىنعا تۇسەدى. ءبىرىنشى تۋر بيىل 16-قىركۇيەكتە باستالسا، سەگىزىنشى تۋر 2026-جىلدىڭ 28-قاڭتارىندا بولادى. ال پلەي-وفف 16-18-اقپان، 1/8 فينال 10-11-ناۋرىز، ¼ فينال 7-8-ءساۋىر، ½ فينال 28-29-ءساۋىر، فينال 30-مامىرعا بەلگىلەنگەن.