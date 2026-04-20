ماڭىزدى اقپارات: كولىكتە قانداي زاتتار بولماسا ايىپپۇل سالىنادى؟
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 2026-جىلى كولىك يەلەرىنە قويىلاتىن تالاپتار وزگەرىسسىز قالدى. بۇل ەرەجەلەر ەڭ الدىمەن جۇرگىزۋشى مەن جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان.
ەگەر كولىكتە مىندەتتى جابدىقتار بولماسا، جۇرگىزۋشىگە ايىپپۇل سالىنۋى مۇمكىن.
كولىكتە مىندەتتى تۇردە نە بولۋى كەرەك؟
قازاقستان زاڭناماسىنا سايكەس ءاربىر جۇرگىزۋشىنىڭ كولىگىندە مىناداي نەگىزگى قاۋىپسىزدىك قۇرالدارى بولۋى ءتيىس:
ءورت سوندىرگىش؛
العاشقى كومەك قوبديشاسى؛
اپاتتىق توقتاۋ بەلگىسى.
بۇل زاتتاردىڭ تەك بار بولۋى عانا ەمەس، جارامدى كۇيدە بولۋى دا ماڭىزدى. مىسالى، مەرزىمى وتكەن ءدارى قوبديشاسى نەمەسە بوس ءورت سوندىرگىش جوقپەن تەڭ سانالادى.
ايىپپۇل مولشەرى قانشا؟
ەگەر كولىك بەلگىلەنگەن تالاپتارعا ساي بولماسا، بۇل ا ق ب ت ك- ءنىڭ 590-بابى 5-بولىگىنە سايكەس قۇقىقبۇزۋشىلىق بولىپ ەسەپتەلەدى. مۇنداي جاعدايدا 5 ا ە ك كولەمىندە ايىپپۇل قاراستىرىلعان. 2026-جىلى بۇل - شامامەن 21625 تەڭگە.
العاشقى كومەك قوبديشاسىندا نە بولۋى ءتيىس؟
كولىكتەگى ءدارى قوبديشاسى العاشقى كومەك كورسەتۋگە ارنالعان نەگىزگى زاتتارمەن تولىق جابدىقتالۋى كەرەك. ونىڭ ىشىندە:
سۋتەگى اسقىن توتىعى؛
ستەريلدى جانە ستەريلدى ەمەس بينتتەر؛
داكە مايلىقتار؛
ماقتا؛
قان توقتاتقىش جگۋت؛
لەيكوپلاستىر؛
مەديتسينالىق قولعاپ؛
قايشى جانە باسقا قاجەتتى قۇرالدار.
قوبديشاداعى زاتتاردىڭ جارامدىلىق مەرزىمىن ۇنەمى تەكسەرىپ وتىرۋ قاجەت.
ءورت سوندىرگىشكە قويىلاتىن تالاپتار
جەڭىل كولىكتەر ءۇشىن كولەمى كەمىندە 2 ليتر بولاتىن ءبىر ءورت سوندىرگىش بولۋى ءتيىس. ەڭ كوپ قولدانىلاتىن تۇرلەرى:
ۇنتاقتى ءورت سوندىرگىش؛
حلادوندى ءورت سوندىرگىش.
ساتىپ الاردا مىنا جايتتارعا نازار اۋدارۋ كەرەك:
جارامدىلىق مەرزىمى؛
پلومباسىنىڭ بولۋى؛
قىسىم كورسەتكىشى؛
كورپۋسىنىڭ بۇتىندىگى.
تەحبايقاۋدا نە تەكسەرىلەدى؟
تەحنيكالىق بايقاۋ كەزىندە ادەتتە:
ءدارى قوبديشاسى؛
ءورت سوندىرگىش؛
اپاتتىق توقتاۋ بەلگىسى؛
كولىكتىڭ جالپى تەحنيكالىق جاعدايى تەكسەرىلەدى.
باگاجدى پوليتسيا تەكسەرە الا ما؟
پوليتسيا قىزمەتكەرى جۇكسالعىشتى سەبەپسىز اشۋدى تالاپ ەتە المايدى. تەكسەرۋ تەك زاڭدى نەگىز بولعان جاعدايدا جۇرگىزىلەدى: قۇقىقبۇزۋشىلىق، ارنايى ءىس-شارا، باعدارلاما نەمەسە جۇرگىزۋشىنىڭ كەلىسىمىمەن. مۇنداي تەكسەرۋ كۋاگەرلەردىڭ قاتىسۋىمەن نەمەسە بەينەتىركەۋمەن راسىمدەلۋى ءتيىس. كولىكتەگى بوس جۇكسالعىش كەيدە بوس اميانعا اينالۋى مۇمكىن. سوندىقتان قاجەتتى جابدىقتاردى الدىن الا تەكسەرىپ، جارامدى كۇيدە ۇستاپ جۇرگەن ءجون. بۇل تەك ايىپپۇلدان ەمەس، توتەنشە جاعدايدا قاۋىپتەن دە قورعايدى.
