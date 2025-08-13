ماگيستراتۋراعا قۇجات قابىلداۋ باستالدى: نە ءبىلۋ كەرەك؟
ماگيستراتۋراعا ءبىلىم گرانتتارىن تاعايىنداۋ كونكۋرسىنا قاتىسۋ ءۇشىن قۇجات قابىلداۋ باستالدى، - دەپ حابارلايدى Massaget.kz ءتىلشىسى.
قۇجاتتار 18-تامىزعا دەيىن (قوسا العاندا) قابىلدانادى. قۇجاتتاردى جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ قابىلداۋ كوميسسيالارى، ونىڭ ىشىندە ۆيرتۋالدى قابىلداۋ كوميسسيالارى قابىلدايدى.
عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، 49 مىڭعا جۋىق ادام ماگيستراتۋراعا ءتۇسۋ ءۇشىن ەمتيحان تاپسىرعان. عىلىمي- پەداگوگيكالىق باعىت بويىنشا %50 ى، بەيىندى باعىت بويىنشا %21 ى شەكتى بالل جيناعان. ولار گرانت كونكۋرسىنا قاتىسا الادى.
كونكۋرسقا قاتىسۋ ءۇشىن قانداي قۇجات تاپسىرۋ قاجەت؟
جەكە كۋالىكتىڭ كوشىرمەسى؛
جوعارى ءبىلىمى تۋرالى قۇجات (ديپلوم جانە قوسىمشاسى)؛
كت سەرتيفيكاتى جانە شەت ءتىلىن مەڭگەرگەنىن راستايتىن حالىقارالىق سەرتيفيكاتتار (بار بولعان جاعدايدا).
قۇجاتتاردى تاپسىرۋ كەزىندە تالاپكەر ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنىڭ ءبىر توبىن جانە ءۇش جوعارى وقۋ ورنىن كورسەتە الادى.
ماگيستراتۋرا بويىنشا گرانت يەگەرلەرىنىڭ ءتىزىمى 25-تامىزعا دەيىن جاريالانادى. ال وقۋعا قۇجات قابىلداۋ 28-تامىزدا اياقتالادى.