مايلى ءسۇت جۇرەكتى قورعايدى: امەريكالىق عالىمدار توسىن تۇجىرىم جاسادى
استانا. قازاقپارات - جاس كەزدەن مايسىز ەمەس، مايلى ءسۇت ىشكەندەردىڭ قان تامىرلارى الدەقايدا ساۋ بولىپ شىقتى. بۇل The Journal of Nutrition جۋرنالىندا جاريالانعان ميننەسوتا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ 25 جىلدىق زەرتتەۋىنىڭ ناتيجەسى.
عالىمدار 18-30 جاس ارالىعىنداعى 3110 ەرىكتىنىڭ دەنساۋلىعىن 1985 - جىلدان باستاپ باقىلادى. 15-، 20- جانە 25-جىلدارى ولاردىڭ جۇرەك ارتەريالارىنداعى كالتسي جينالۋىن، ياعني ەرتە اتەروسكلەروز بەلگىلەرىن تەكسەردى. زەرتتەۋ سوڭىندا 904 ادامدا تامىرلاردا كالتسي شوگىپ، ينفاركت پەن ينسۋلت قاۋپى ارتقانى انىقتالدى.
الايدا ەڭ قىزىعى، مايلى ءسۇت ونىمدەرىن ءجيى تۇتىنعانداردىڭ تامىرلارى الدەقايدا تازا بولعان. ولارداعى كالتسيفيكاتسيا قاۋپى مايسىز ءسۇت ىشكەندەرگە قاراعاندا 24 پايىزعا تومەن بولىپ شىقتى.
زەرتتەۋدىڭ جەتەكشىسى يتان كەننون بۇل ناتيجەلەر بۇرىنعى ديەتالىق ۇسىنىمدارعا قايشى ەكەنىن اتاپ ءوتتى:
«ءبىز ونداعان جىل بويى مايلى ءسۇت جۇرەككە زيان دەپ كەلدىك. الايدا ءبىزدىڭ دەرەكتەر كەرىسىنشە - تابيعي ءسۇتتى تولىق قۇرامىمەن تۇتىنۋى پايدالىراق ەكەنىن كورسەتەدى»، - دەيدى ول.
عالىمدار مۇنى ءونىمنىڭ قۇرامىنداعى تابيعي مايلار مەن باسقا دا بيولوگيالىق بەلسەندى زاتتاردىڭ ءوزارا اسەرىمەن تۇسىندىرەدى. ياعني، تاعامنىڭ تولىق قۇرىلىمى اعزاعا جەكە ماي كومپونەنتتەرىنەن الدەقايدا كۇردەلى اسەر ەتەدى.
مامانداردىڭ پىكىرىنشە، بۇل زەرتتەۋ تاعى ءبىر ديەتالىق توڭكەرىستىڭ باستاۋى بولۋى مۇمكىن، ءدال سول سياقتى، بىرنەشە جىل بۇرىن «جۇمىرتقانىڭ زيانى» ميفى دە تەرىسكە شىعارىلعان ەدى.