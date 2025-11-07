ماي مەن قانتتان بىردەن باس تارتۋ الكوگولگە تاۋەلدى ەتۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - زيان تاعامنان بىردەن باس تارتۋ دەنساۋلىققا پايدالى شەشىم دەپ سانايمىز. الايدا عالىمدار مۇنداي كۇرت وزگەرىستىڭ كۇتپەگەن سالدارىن انىقتادى. Alcohol: Clinical and Experimental Research جۋرنالىندا جاريالانعان جاڭا زەرتتەۋ ناتيجەلەرى بويىنشا، ماي مەن تاتتىگە باي تاعامدى ءبىر ساتتە تاستاۋ ىشىمدىككە دەگەن قۇمارلىقتى ارتتىرۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
زەرتتەۋ كەزىندە عالىمدار لابوراتوريالىق تىشقانداردى الدىمەن جوعارى كالوريالى، ماي مەن قانت مولشەرى كوپ تاعاممەن قورەكتەندىرىپ، كەيىننەن بىردەن پايدالى ديەتاعا اۋىستىرعان. ناتيجەسىندە، كەمىرگىشتەر مىنەز-قۇلىق تەستتەرىندە سۋدىڭ ورنىنا الكوگولدى ءجيى تاڭداعان.
مامانداردىڭ تۇسىندىرۋىنشە، بۇل قۇبىلىستىڭ باستى سەبەبى - ىشەك ميكروفلوراسىنىڭ بۇزىلۋى. ديەتا كۇرت وزگەرگەندە اعزاداعى پايدالى باكتەريالاردىڭ بالانسى بۇزىلىپ، جۇيكە جۇيەسىنە اسەر ەتەتىن حيميالىق زاتتاردىڭ ءتۇزىلۋى وزگەرەدى. مۇنىڭ سالدارىنان مي «جۇبانىش» پەن «قۋانىش» سەزىمىن بۇرىنعىداي تاماقتان ەمەس، باسقا كوزدەن، مىسالى، الكوگولدەن ىزدەي باستايدى.
ادام زياندى، ءبىراق ادەتكە اينالعان تاعامنان بىردەن باس تارتقاندا، ونىڭ ىشەك باكتەريالارى بۇل وزگەرىسكە قارسى «بۇزىلادى». سول ىشكى تەڭگەرىمسىزدىك ىشىمدىككە دەگەن قۇمارلىقتى كۇشەيتۋى مۇمكىن، - دەيدى زەرتتەۋ اۆتورلارى.
عالىمدار سالاۋاتتى ءومىر سالتىنا بىرتىندەپ كوشۋ قاجەتتىگىن باسا ايتادى.
ديەتانى كۇرت وزگەرتۋدىڭ ورنىنا، زياندى ونىمدەردىڭ ۇلەسىن ازايتىپ، اعزاعا بەيىمدەلۋگە ۋاقىت بەرگەن ءجون. بۇل ىشەك ميكروفلوراسىن تەپە- تەڭدىكتە ۇستاپ، پسيحولوگيالىق كۇيزەلىستى دە ازايتادى، - دەلىنگەن زەرتتەۋ قورىتىندىسىندا.
مامانداردىڭ پىكىرىنشە، اسىرەسە بۇرىن ىشىمدىككە بەيىم ادامدار ءۇشىن مۇنداي وزگەرىستەر وتە ساقتىقتى قاجەت ەتەدى: دۇرىس تاماقتانۋعا بىرتىندەپ كوشۋ عانا دەنساۋلىققا دا، پسيحيكاعا دا پايدالى ناتيجە بەرەدى.